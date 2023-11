NRK har tatt kontakt med Nordea, DNB, SpareBank 1 Østlandet, og Handelsbanken om at de er oppført på lista til Norsk Folkehjelp og Fagforbundet.

Handelsbanken:

– Når det kommer til forvaltningen av fondene våre, kommer det innimellom situasjoner med etiske vurderinger – som denne. Vi har derfor tydelige prinsipper for hvordan vi investerer: Vi sier nei til selskaper som bryter mot internasjonale konvensjoner innen blant annet menneskerettigheter, arbeidsvilkår, miljø og antikorrupsjon.

– Vi investerer heller ikke i land hvor det foreligger internasjonale sanksjoner. Her forholder vi oss til EU, FN og OFAC.

DNB:

– Vi syns det er positivt at folk er opptatt av å vite hva de investerer i. De kan være trygge på at når de investerer i våre fond, vil vi følge opp at deres penger ikke finansierer alvorlige brudd på menneskerettigheter.

– Vi jobber hele tiden for at selskaper som våre fond er investert i, følger DNBs grundige instruks for ansvarlige investeringer. Den er utarbeidet i tråd med internasjonale avtaler som Principles for Responsible Investments (PRI), UN Global Compact og UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Informasjon som kommer frem gjennom andre rapporter og andre initiativer, som Fagforbundets kampanje, kan også være viktig for å gi et fullstendig bilde.

– Vi gjør alltid egne undersøkelser, og dersom vi ser at et selskap er i brudd med DNBs retningslinjer, tar vi grep. Vi forsøker alltid å gå i dialog med selskaper med mål om å påvirke dem positivt. Det har vi også gjort med flere av selskapene på denne listen. Det er viktig å understreke at DNBs fond ikke har store eierandeler i noen av disse selskapene, men mindre posisjoner, hovedsakelig gjennom indeksfond.

På generelt grunnlag er det slik at selskaper som bryter med DNBs instruks for ansvarlige investeringer, og som ikke viser vilje til endring, kan bli ekskludert fra vårt investeringsunivers. Informasjon om hvordan vi jobber med å aktivt påvirke selskaper, ligger ute på nettsiden vår. Der kan man også finne informasjon om de over 300 selskapene vi har utelukket å investere i.

Nordea:

– Vi ser nærmere på informasjonen fra Norsk Folkehjelp og Fagforbundet, og evaluerer alle beholdningene våre med opplysningene vi har tilgjengelig.

– Som investor følger Nordea våre retningslinjer for ansvarlige investeringer, som krever at selskaper vi investerer i, overholder internasjonale konvensjoner og standarder som FNs Global Compact og Menneskerettighetserklæringen.

– Hvis det kommer frem at selskaper som Nordea investerer i, bryter standarder knyttet til menneskerettigheter (for eksempel OECD-retningslinjer eller FNs Global Compact), vil saken bli evaluert av Nordeas komité for ansvarlige investeringer.

– Hvis Nordea mener at selskapet ikke håndterer eller forklarer saken godt nok, kan vi sette selskapet i karantene eller ekskludere selskapet fra porteføljene våre.

SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet sier at de ikke driver egen fondsforvaltning, men tilbyr verdipapirfond fra ulike fondsforvaltere som kunder kan velge blant når de investerer.



– Vi har tydelige retningslinjer med forventninger og krav til fondsforvalterne. Her står det blant annet at vi forventer at fondene ikke investerer i selskaper som er involvert i alvorlige brudd på menneskerettigheter, og at de har dette nedfelt i sine egne retningslinjer.

– Om det viser seg at noen av fondene investerer i selskaper som bryter med menneskerettighetene, ber vi de aktuelle fondsforvalterne om å gå i dialog med selskapene det gjelder. Om fondsforvalterne ikke følger opp eller dialogen ikke fører fram, vil vi vurdere å ekskludere det aktuelle fondet fra vår liste. I forbindelse med slike vurderinger er det viktig å få alle fakta på bordet og innhente informasjon som kan belyse den aktuelle saken. Dialog og påvirkningsarbeid er viktig for å få til endring.