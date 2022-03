Norsk-ukrainsk soldat hardt såra i kamp

Gennadi Roubailo har budd og arbeidd i Noreg i over 10 år. I helga blei han hardt såra i kampar mot russiske styrkar i Donbas i Aust-Ukraina.

– Det går bra, seier Roubailo.

NRK snakkar med han på videolink frå Ukraina. Roubailo er ikkje i tvil om at han vil tilbake til fronten så fort det lar seg gjere – trass i at han nettopp blei skadd.

– Det var angrep med stridsvogner og stormpanservogner. Vi slo det ned, fortel han.

Ifølge Roubailo skulle dei frakte såra menneske vekk frå kampområdet, då russarane starta eit artilleriangrep.

– Så blei eg såra også. Enkelt og greitt.

Roubailo blei evakuert til eit sjukehus etter at han blei såra. Han seier han blei treft i lungene, beina, armane og ansiktet. – Eg ventar på operasjon. Det blir fleire operasjonar, trur eg, seier soldaten.

Sterk ukrainsk motstand

Ifølge britisk etterretning har russiske styrker hatt minimal framgang på land, til sjøs og i lufta dei siste dagane. Dei held fram med å lide store tap.

Ukrainsk motstand er framleis sterk og godt koordinert, ifølge etterretninga. Derfor har ikkje Russland klart å ta kontroll over storbyane, noko som hadde vore strategisk viktig for dei.

– Russarar kan ikkje krige. Dei er veldig svake. Dei sa dei ville ta Kyiv på tre dagar, men dei har ikkje kjangs, hevdar Roubailo.

Roubailo seier han ikkje var overraska over at Russland invaderte Ukraina i februar. Foto: Privat

– Og moralen blant dei ukrainske soldatane ...?

– Den er veldig høg, svarar Roubailo kjapt.

– Fordi vi veit kva vi står for. Vi står for vår fridom. Vi står for dei ideala som vi vil halde fram med å leve etter. Vi vil lausrive oss frå den gamle fortida med Sovjetunionen. Vi vil bli ein del av den siviliserte delen av Europa, som vi alltid har høyrt til.

Kilde: Institute for the Study of War / Rochan Consulting / NRK. Oppdatert 17.03

Vil tilbake på offensiven

Amerikansk etterretning meiner at over 7000 russiske soldatar har falle i Ukraina etter tre veker med krig, skriv New York Times. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevdar på si side at 13.500 russiske soldatar er drepne, ifølge Sky News.

Russland sa i starten av mars at knappe 500 russiske soldatar hadde døydd i kampane, og har ikkje delt eit oppdatert tal sidan.

Ifølge det ukrainske forsvaret kjem fokuset til å vere på dei okkuperte grenseområda framover.

– Trur du at de kan komme på offensiven igjen og tvinge russarane tilbake?

– Det skal vi gjere. Vi vinn denne krigen. Dei tapte denne krigen då dei begynte storoffensiven 24. februar, seier Roubailo.

– Og du er villig til å slåst til siste slutt?

– Sjølvsagt! Fordi familien står bak meg og har ryggen min.