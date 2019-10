– Vi blei gjort merksame på dette av NRK. Her har det skjedd ein svikt i rutinane, for dette er ei endring dei skal varsle oss om, seier rådgjevar i LO Favør, Jakob Tveit.

Uvitande: Jakob Tveit som er ansvarleg for LO Favør, blei ikkje informert om at Norsk Tannhelseforsikring melde seg ut av Finansklagenemnda. Foto: Bjørn Atle Gildestad / NRK

Han var uvitande om at Norsk Tannhelseforsikring hadde meldt seg ut av Finansklagenemnda, og kravde straks ei forklaring.

– Vi er opptatt av at klager på ordningane skal bli behandla på ein god måte, og det har vi tatt opp med dei, legg han til.

Norsk Tannhelseforsikring har sikra seg ei rekkje store kundegrupper gjennom å gi rabatt til fagorganiserte som kjøper tannhelseforsikring via fagforeinga sine nettsider.

Blant desse er LO, YS, NITO, Tekna og Norsk Journalistlag.

Informerte ingen

I sommar melde altså selskapet seg ut av Finansklagenemnda som er det klageorganet vi som forbrukarar kan gå til når vi er misnøgde med forsikringsoppgjer. Informasjonen om dette kom berre fram på nemnda sine nettsider, ikkje på selskapet sine.

Finansklagenemnda informerte om oppseiinga, det gjorde ikkje selskapet.

Norsk Tannhelseforsikring er berre formidlar av forsikringa. Det var eit selskap i britiske Collinson Group som selde produktet. På grunn av Brexit har eit søsterselskap, med adresse på Malta, no overtatt ansvaret.

Ikkje lovpålagt ordning

Det er ikkje lovpålagt for forsikringsformidlingsselskap å vera med å ei slik klagenemnd, men direktør Harald Sverdrup i Finansklagenemnda seier det då heller ikkje er mogeleg for kundane å koma dit med klager.

– Kva var tanken bak å forlate Finansklagenemnda utan å informera kundane om det?

– Vi ønskte å få ein fullstendig gjennomgang av regelverket og presedens i klagesaker for vår forsikringsgiver i forhold til det britiske regelverket, seier produktdirektør Hans Martin Kristiansen i Norsk Tannhelseforsikring.

– Kvifor informerte de ikkje kundane om utmeldinga?

– Det er diverre slik at vi har hatt ein liten glipp i informasjonsflyten som skulle koma våre kundar til gode. Det er berre å beklaga at kundane ikkje blei varsla om at det kunne bli ei oppseiing.

Melde seg inn igjen

Norsk Tannhelseforsikring tapte i mai ei sak i nemnda. Utmeldinga skjedde ikkje lenge etter det. Kristiansen avviser at dette var årsaka til utmeldinga.

Men like fort som selskapet gjekk ut av Finansklagenemnda, like kjapt kom det inn igjen, kort tid etter at NRK hadde gjort LO merksam på det.

No i oktober skriv Finansklagenemnda at Norsk Tannhelseforsikring likevel ikkje melder seg ut av nemnda.

– At vi melde oss inn igjen no er fordi Collinson var komfortabel med dei svara vi fekk frå Finansklagenemnda. Men det er klart at hadde LO eller andre av våre partnarar kravd det, så hadde ikkje vi nølt med å melde oss inn igjen, seier Kristiansen.

Lovforslag er på veg

Statssekretær Geir Olsen (V) i finansdepartementet ristar på hovudet av at Norsk Tannhelseforiskring melde seg ut.

– Det var uklokt fordi ein kan stille spørsmål om selskapet tar kundane sine på alvor, og det var uklokt fordi dette selskapet heilt sikkert veit at det vil koma eit lovforslag som inneber at dei skal vera med i ei slik klageordning som Finansklagenemnda er i dag.

Olsen meiner denne klageordninga er svært viktig.

– Det er veldig viktig for forbrukarane at dei har rett til å klaga dersom dei meiner dei ikkje får det forsikringsoppgjeret dei har krav på. Det som er endå viktigare er at dette ikkje kostar pengar og at det gå rimeleg raskt å få avgjort saka, seier han.