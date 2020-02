Norsk student smittet av koronaviruset i Italia

En mann i 20-årene fra Norge er smittet av koronaviruset i Italia. Det bekrefter Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Ifølge Corriere Fiorentino er det snakk om en norsk student.

Den norske studenten skal være testet for viruset på et sykehus i Firenze i Italia, og befinner seg i Italia.

Vært i Italia siden august

Ifølge Corriere Fiorentino har den norske studenten oppholdt seg i Toscana siden august.

Nordmannen har vært ute og reist, og sykehuset holder på å kartlegge hvem han har vært i kontakt med og mulige smittekontakter.

Ifølge avisa ble mannen innlagt med feber i natt, men feberen har gått ned og han skal være i god form.

– Blir håndtert av italiensk helsevesen

Frode Forland i Folkehelseinstituttet sier til NRK at mannen nå blir fulgt opp i Italia.

– Han blir håndtert av italiensk helsevesen. Fordi han bor i Italia blir han derfor fulgt opp der, sier Forland.

Folkehelseinstituttet har ikke opplysninger om at mannen har vært i Norge.

– Hvis det skal gjøres smitteoppsporing knytta til en person i et annet land, så får Folkehelseinstituttet beskjed om det gjennom det Europeiske varslingssystemet for smittsomme sykdommer (EWRS). Da vil italienske myndigheter varsle Folkehelseinstituttet, sier Farland.

Han forteller at det finnes et bra system for å følge opp mulig smitte på tvers av landegrenser. Det normale er at Folkehelseinstituttet får en kontakt i utlandet når nordmenn blir smittet, og at de også får informasjon om personen har vært i en smitteførende fase.

– Så nordmannen blir ikke sendt til Norge med det første?

– Nei, det ville være uklokt. Det beste er å drive karantene der folk er, sier Forland.

Italia hardest rammet

I Italia har flere enn 300 personer testet positivt for det nye koronaviruset og ti personer er bekreftet døde, ifølge nyhetsbyrået AP.

De fleste tilfellene er registrert i Lombardia-regionen, hvor storbyen Milano er hovedstad.

Italia er dermed det landet i Europa som har flest smittetilfeller.

Flere byer nord i landet er satt i karantene og politiet har satt opp veisperringer for å hindre ytterligere spredning av viruset. 50 000 personer lever nå med strenge begrensninger på hvor de kan gå og hva de kan gjøre.

En rekke arrangementer i Italia er avlyst eller utsatt.

Forlater koronarammede områder

Flere norske studenter i Italia har i de siste dagene reist vekk fra Lombardia-regionen.

– Vi så at Lombardia-regionen var merket rød på kartet. Da bestemte vi oss for å reise til en hvit region hvor koronaviruset ennå ikke er kommet, sier Liza Marchenko til NRK.

Arkitektstudentene Jenny Plym Askim, Sofie Ramstad og Liza Marchenko reiser ut av Milano. Foto: Roger Sevrin Bruland/NRK

Hun og venninnene Jenny Plym Askim og Sofie Ramstad er arkitektstudenter i Milano.

– Akkurat nå vet vi ikke helt når vi begynner på skolen igjen. Vi har fått så lite informasjon, sier Sofie Ramstad.

– Er du redd for å få koronaviruset?

– Personlig er jeg ikke det. Jeg har lest at det er mest alvorlig for eldre og de som er alvorlig syke. Men jeg er jo selvfølgelig redd for måten viruset sprer seg på, sier Ramstad.

Så langt ingen koronatilfeller i Norge

Ullevål sykehus hasteinnkalte onsdag til en pressekonferanse om beredskapen for eventuell koronasmitte i Norge.

Bakgrunnen for onsdagens pressekonferanse er at det «kokte over i norske medier», og alle spurte om det samme, opplyser pressevakta ved Ullevål sykehus. På pressekonferansen sa sykehuset at de nå forbereder seg på at koronasmittede pasienter kan komme til Norge.

Her vil de først legges i isolat, der de får behandling. Det planlegges imidlertid for at kapasiteten på isolasjonsrommene ikke er tilstrekkelig.

Kina har rimelig god kontroll på situasjonen, men det ser ut til at andre land utenfor Kina har fått store utfordringer, nå også i Europa. Det gjør at norske helsemyndigheter tenker nytt om dette. Det ser ut som at sannsynligheten for at vi får dette i et større antall til Norge, er større enn det vi trodde for noen uker siden, sier overlege Arne Broch Brantsæter ved Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Ullevål sykehus.

Skulle smitten komme til Norge, er flere norske sykehus godt forberedt ved mottak av koronasmittede pasienter med mer alvorlige symptomer.

– Hvis det skulle bli pasienter som trenger sykehusinnleggelse fordi de er syke av det nye koronaviruset har vi god kapasitet til å ta imot dem, sier avdelingsoverlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål sykehus, Anne Maagaard til NRK.