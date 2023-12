– De knuste inngangsdøren. Jeg sa til dem: Det er barn her, ikke vær så brutale! Men de bare stormet videre inn.

Det forteller Ahmed Tobasi til NRK. Han er norsk statsborger, men bor i sin palestinske fødeby Jenin. Der jobber han som kunstnerisk leder i The Freedom Theatre.

Onsdag morgen ble han arrestert av Israels styrker hjemme hos seg selv.

– De ødela eller stjal flere av eiendelene mine, blant annet min laptop som jeg nettopp hadde kjøpt, sier han.

Så forteller Tobasi at han fikk hendene bundet og bind for øynene, før han og broren Mohammed ble ført ut gjennom regnet og inn i en bil som fraktet dem til et kontrollpunkt.

– Jeg prøvde flere ganger å spørre: Hvorfor gjør dere dette? Men da ble de voldelige. Jeg har problemer med nakken og skuldrene etter slagene jeg fikk fra soldatene.

Utenriksdepartementet har bekreftet til NRK at en norsk statsborger denne uka ble arrestert og senere løslatt.

NRK har bedt Det israelske forsvaret (IDF) om en kommentar til saken. De viser til Israels interne sikkerhetstjeneste (ISA), som foreløpig ikke har svart på våre henvendelser.

Det norske passet

Tobasi sier han fortalte soldatene at han er norsk statsborger, men at de ikke brydde seg om det.

– Tror du at det norske passet gjorde at du ble sluppet fri tidligere?

– Det kan være. Mine palestinske kolleger i The Freedom Theatre, som også ble arrestert, er fremdeles ikke frigjort.

Han nevner Mustafa Sheta og Jamal Abu Joas som eksempler.

Tobasi spilte for fulle hus i Oslo i sommer. Foto: Nordic Black Theatre

Skuespilleren, regissøren og dramatikeren vant tidligere i år Dramatikerforbundets solidaritetspris, og hadde også en teaterforestilling i Oslo i august.

Han har også tidligere bistått NRK på Vestbredden.

– Han spilte for fulle hus i Oslo i sommer, sier Jarl Solheim, leder av Nordic Black Theatre, til NRK.

Solheim beskriver Tobasi som en karismatisk og seriøs rockestjerne på sitt felt.

Skal ha rasert lokalene

Freedom Theatre beskriver seg som et samfunnsbasert kultursenter som «bruker kultur som en form for motstand».

Ifølge kultursenteret skal israelske soldater også ha ransaket og ødelagt lokalene deres onsdag morgen.

– De skjøt fra innsiden av teatret, ødela kontorene og slo ned en vegg, skriver de i en uttalelse.

Tobasi, som bor rett over gaten, skal ha konfrontert soldatene og bedt de stoppe. Han skal deretter ha blitt pågrepet sammen med sin bror.

Vandalisert rom i The Freedom Theater i Jenin. Vandalisert rom i The Freedom Theater i Jenin. Vandalisert rom i The Freedom Theater i Jenin. Vandalisert rom i The Freedom Theater i Jenin.

Siden krigen mellom Israel og Hamas begynte, har konflikten på Vestbredden også eskalert.

Ifølge FN har 271 mennesker blitt drept i området. De skriver også at rundt 70 palestinere i Jenin skal ha blitt arrestert onsdag.

Tidligere i år ble også lederen av The Freedom Theatre, Bilal Al-Sadi, tatt av den israelske hæren, ifølge kultursenteret. Han skal fortsatt være i varetekt.

Stadig flere sammenstøt

Vestbredden har over lengre tid opplevd uro og sammenstøt mellom israelske bosettere og palestinske militanter.

I 2000 skjedde et palestinsk opprør, kjent som den andre intifadaen, som reaksjon på de sterke begrensningene som ble lagt for utviklingen av en palestinsk stat.

Tobasi mener at spørsmål om volden på Vestbredden ikke kan begrenses til den siste tidens utvikling.

– Volden har foregått i 75 år, sier han.

20 år senere mener Israel at området fungerer som en base for palestinske militante.

I juli utførte IDF den største militære aksjonen mot Jenin på 20 år, i det de omtalte som en «antiterroroperasjon».

Etter terrorangrepet fra Hamas 7. oktober og den påfølgende krigen på Gazastripen, har sammenstøtene på Vestbredden blitt mer intense.

Ifølge FNs koordinasjonskontor for nødhjelp i de palestinske områdene (OCHA) har 499 palestinere og 28 israelere blitt drept i området hittil i 2023.

Grunnlegger skutt og drept

I 2006 sa en av grunnleggerne av The Freedom Theatre, Juliano Mer-Khamis, til NRK at teateret har som formål å drive kulturformidling til barn på tvers av kulturell bakgrunn.

Mer-Khamis hadde israelsk mor og palestinsk far, og var tidligere frivillig soldat for IDF. Han har omtalt seg selv som både jødisk og palestinsk.

Grunnleggeren av The Freedom Theatre, arabisk-jødiske Juliano Mer-Khamis, ble skutt og drept utenfor teateret i 2011. Foto: SAIF DAHLAH / AFP

Ideen om kultursenteet fikk han fra sin mor Arna, som på 90-tallet selv grunnla et hjelpeprosjekt for traumatiserte barn i flyktningleiren.

Mer-Khamis ble drept av uidentifiserte maskerte menn utenfor teateret i 2011.