Grenseoverskridende kriminalitet er blitt et økende problem. Politiet må ta i bruk nye metoder og samarbeide tettere med nabolandene i kampen mot de kriminelle.

Nå har norsk og svensk politi fått grønt lys for et nytt samarbeidsprosjekt. De skal patruljere sammen langs grensen, på begge sider.

– Det betyr mer trygghet, det er et viktig grep for å øke innsatsen mot organisert kriminalitet, sier justisminister Emilie Enger Mehl til NRK.

– Vi forventer at det blir noen konkrete resultater knyttet til det. Både gjennom at vi får bedre oversikt over kriminaliteten og at det kanskje ender opp i straffesaker og pågripelser, sier seksjonssjef Torgeir Haugen i Politidirektoratet.

Norsk og svensk politi har samarbeidet ved en rekke anledninger. Her fra en fotballkamp i Stockholm i 2023. Foto: Christine Olsson / TT/NTB

Patruljeringen kan gå i gang allerede til høsten, ifølge ham. Det meste av patruljeringen vil foregå i Sverige, tror Haugen.

Bevæpner seg

I Sverige er det vanligere med bevæpnet politi enn i Norge. Derfor har det vært nødvendig å avklare hvordan dette skal løses i praksis i det nye samarbeidet.

– Det setter en begrensing i periodene hvor vi ikke har midlertidig generell bevæpning, sier justisminister Mehl.

Hun mener det er på tide å ta opp igjen debatten om bevæpningsmodellen vi har i dag.

– Norsk politi kan bidra inn på svensk side, og når det er midlertidig bevæpning i Norge, bør det være mulig å tilrettelegge for at svensk politi skal kunne bidra inn på vår side, sier hun.

Når svenskene skal patruljere sammen med norsk politi i Norge, er det ingen tvil om at de bevæpner seg, sier Haugen.

– I utgangspunktet har vi måttet forholde oss til at svensk politi er bevæpnet, sier han.

Både norsk og svensk politi skal være bevæpnet når de patruljerer sammen. Foto: Geir Olsen / NTB

Norsk politi har spurt sine svenske kolleger hvordan de stiller seg til å arbeide ubevæpnet når de er i Norge.

– Vi har fått et klart svar på at det ønsker de ikke. De er bevæpnet og opptrer ikke ubevæpnet i slike sammenhenger, sier Haugen.

Norsk politi kommer også til å være bevæpnet når de skal patruljere i Sverige.

Tror på bedre informasjonsflyt

Justisminister Mehl mener det er behov for å legge til rette for at norsk og svensk politi kan jobbe sammen, for å fange opp organisert kriminalitet, som narkotikavirksomhet og menneskehandel i grenseområdene.

Bengt Andersen er forskningsleder ved Oslo Met. Sammen med svenske og danske kolleger forsker han på grensekontroll i Norden.

Bengt Andersen fra Oslo Met. Foto: Kirsti Falch-Nilsen / NRK

Han tror at kontakten mellom de norske og svenske politistyrkene er viktig.

– Det er mange studier fra ulike samfunnsarenaer om viktigheten av sosiale nettverk, i profesjonell og personlig forstand. Så det tror jeg vil være nyttig her også, sier Andersen.

Han er positiv til det nye samarbeidet, og tror særlig det blir gunstig at ikke kommunikasjonen må gå gjennom ulike polititopper og at informasjonen vil flyte bedre.

– Det blir lettere å ta kontakt når du kjenner folk personlig, og enklere enn når du må gå gjennom andre etater eller instanser, sier Andersen.