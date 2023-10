Norsk laks spiser råvarer fra Russland 

Norge er verdens største produsent av laks, og oppdrettere langs kysten produserer om lag halvparten av all oppdrettslaks. Laksen må ha mat, og norske fiskefôrprodusenter setter sammen en matpakke for laksen som inneholder alle de riktige næringsstoffene.

Før fullskala-invasjonen av Russland 24. februar i fjor var Russland en av de viktigste produsentene av landbruksprodukter. Norske fiskefôrprodusenter importerte flere råvarer fra Russland.

To produsenter importerer fortsatt

NRK har hentet ut statistikk fra SSB over import fra Russland for råvarer som brukes i fiskefôr. Her går det fram at norske produsenter – 20 måneder ut i krigen – fortsetter med å importere råvarer fra Russland, men i et mindre omfang enn før.

Import av råvarer til fiskefôr er ikke brudd på sanksjonene mot Russland.

Soyabønner dyrkes i Russland, og brukes i råvarer som inngår i norsk fiskefôr. Foto: Espen Aarsvold / NRK

NRK har tatt kontakt med de fire største fiskefôrprodusentene i Norge for å høre hvem av dem som fortsatt importerer råvarer fra Russland. Skretting er en av dem som fortsatt importerer.

– Før krigen var Russland en av de største råvareleverandørene til oss, det utgjorde 19 prosent av våre råvarer. Vi har arbeidet systematisk med å redusere import av russiske råvarer. Vi bruker nå ikke lenger russisk linolje, camelina eller rapsolje. Det som gjenstår, og som vi fortsatt importerer, er soyaprotein-konsentrat fra soyabønner. De blir dyrket i Russland og andre europeiske land og prosessert i Russland, sier bærekraftsansvarlig i Skretting Norge, Leif Kjetil Skjæveland.

– Hvorfor har dere valgt å redusere importen fra Russland til lakseforet dere lager?

– Fordi vi ikke ønsker å bidra til Putins krigsmaskineri. Derfor har vi redusert importen så mye som mulig. Og vi har avsluttet eksporten av fiskefôr til russiske oppdrettere. Det var en svært viktig økonomisk virksomhet for oss.

– Men det at dere fortsatt importerer soyaprotein-konsentrat, er vel fortsatt et indirekte bidrag til Putins krigsmaskineri i Ukraina?

– Ja, og det er det som er vanskelig. Men vi har altså redusert kraftig, og også tatt valget om å ikke selge vårt fiskefôr til Russland.

bærekraftsansvarlig i Skretting Norge, Leif Kjetil Skjæveland. Foto: Skretting Norge

Skjæveland sier de fortsetter importen fra Russland av økonomiske og bærekraftsmessige årsaker. Russland er den eneste store europeiske produsenten av denne råvaren, og Skretting ønsker at Brasil, som er den andre store produsenten, skal ha konkurranse i markedet slik at prisen på råvaren holdes nede.

21. september 2022 erklærte Russland at fire ukrainske fylker – Kherson, Zaporizjzja, Donetsk og Luhansk – skal innlemmes i Russland. Alle fylkene er delvis okkupert av russiske styrker. Det er i denne delen av Ukraina mye av dyrkingen av solsikkeolje og soyabønneolje foregår, ifølge et notat fra det amerikanske landbruksdepartementet.

Norge er verdens største produsent av laks, og oppdrettere langs kysten produserer om lag halvparten av all oppdrettslaks. Foto: NTB

NRK spør Skretting Norge om de er sikre på at soyaprotein-konsentrat fra Russland ikke har sin opprinnelse fra områder som Russland har okkupert i Ukraina. Skretting opplyser at de har sjekket med produsenten, som bekrefter at råvaren ikke har opprinnelse i Ukraina.

Les også: Norsk rederi frakter matolje for Russland

Ber alle selskaper stoppe handel med Russland

Ihor Holovchenko er fungerende ambassadør ved den ukrainske ambassaden i Oslo. Han har sett tallene fra NRK. Han sier Ukraina ber alle norske selskaper om å stoppe å drive handel med Russland. Han sier all handel med Russland er med på å finansiere Russlands angrepskrig, og det han mener er krigsforbrytelser mot Ukraina.

– Vi er takknemlige overfor de norske selskapene som allerede har tatt et prinsipielt standpunkt ved å bidra til fred ved å kutte handel med Russland. Nedgangen i handel viser at flere selskaper har tatt et standpunkt og funnet alternativer, sier Ihor Holovchenko ved den ukrainske ambassaden til NRK.

Ihor Holovchenko, er Ukrainas fungerende ambassadør til Norge. Foto: Ukrainas ambassade i Oslo

Han sier Ukraina, som er en stor produsent av flere av råvarene som brukes i fiskefôr, nå undersøker mulighetene for å eksportere dette til de norske fiskeforprodusentene.

Cargill Aqua Nutrition North Sea er en annen av de store fiskeforprodusentene. De opplyser at de fortsatt kjøper rapsolje fra Russland.

I en e-post til NRK skriver de: «Etter krigsutbruddet har vi redusert våre råvarekjøp fra Russland og Belarus. I 2021 utgjorde kjøpene ca. 22 % av vårt totale råvarevolum. Dette ble redusert til ca. 15 % i 2022 og vi forventer at kjøpene i 2023 vil utgjøre rundt 8 %. Dagens råvarekjøp fra Russland er for å sikre forsyningssikkerhet», skriver Cargill, som ikke vil oppgi mengde eller verdi på importen fra Russland.

Slik ser en norsk rapsåker ut. Raps er en av råvarene som importeres fra Russland til bruk i fiskefôr. Cargill importerer rapsolje fra Russland. Foto: Dag Friis / NRK

«Et prinsipielt standpunkt»

Fiskeforprodusenten Biomar importerer ikke lenger råvarer fra Russland. «Biomar tok tidlig etter den russiske invasjonen et prinsipielt standpunkt mht. handel med Russland og Belarus, og vi har avsluttet alle kjøp fra begge landene. Vi har også avsluttet salg av fôr», skriver produsenten i en e-post til NRK.

– Beslutningen til BioMar var en moralsk beslutning. Den kostet oss svært mye, men vi valgte å gjennomføre den likevel, fordi det var og er rett å ikke handle med krigsforbrytere, sier Håvard Yngve Jørgensen i Biomar til NRK.

Han sier Biomar har utviklet råvaremarkedet videre og er fullt ut konkurransedyktige uten bruk av råvarer fra Russland eller Belarus.

Fiskeforprodusenten og oppdretteren Mowi skriver i en e-post til NRK at de hverken importerer eller eksporterer råvarer til Russland.

Fra SSBs statistikk over de fire største råvarene som brukes i fiskefôr, går det fram at importen fra Russland har sunket. Før fullskalainvasjonen, i 2021, var verdien av importen fra Russland av disse varene om lag 3,3 milliarder kroner. I fjor gikk verdien ned til 2,9 milliarder kroner. Så langt i år, til og med august, er verdien nede i 560 millioner kroner. De fire viktigste råvarene i fiskefôr er soyaproteinkonsentrat, rapsolje, linolje, og camelina-olje.