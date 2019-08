Norsk kvinne funnet død i Stockholm- en person pågrepet

En kvinne som ble funnet død i en leilighet i sentrum av Stockholm onsdag, var norsk statsborger. Politiet etterforsker saken som drap, men vil ikke gå ut med mer informasjon på nåværende tidspunkt.

En person i 50-årene skal være pågrepet, ifølge VG.

Ifølge svenske Expressen var mannen blodig da han ble pågrepet. Det ble også funnet en kniv på stedet som trolig skal være drapsvåpenet.

Det bekrefter politiadvokat Maximillian Berg Molin til avisa.

Politiet kom sent til stedet

Ifølge TT kom ikke politiet til stedet før to og en halv time etter at et vitne så en kniv bli kastet fra stedet. Politiet i Stockholm har derfor anmeldt seg selv for tjenestefeil, skriver nyhetsbyrået.

Svenske Aftonbladet har snakket med kvinnen som meldte om hendelsen, som sier til avisa at hun meldte fra til politiet da en kniv ble kastet ut av leiligheten, og er opprørt over at det tok to og en halv time før politiet kom.

Politiadvokaten sier til VG at de ikke kan gå ut med ytterligere informasjon på nåværende tidspunkt.