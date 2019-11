Norsk kvinne fengslet i Japan: – Dette gir ikke mening

Det var VG som omtalte saken først.

Et av kvinnens familiemedlemmer sier at familien er svært bekymret over situasjonen.

Familien har ikke vært i kontakt med kvinnen etter at hun ble pågrepet den 20. november.

– Vi får informasjonen fra den norske ambassaden som igjen får sin informasjon fra den japanske forsvareren hennes. Familien har det veldig ille nå. Kanskje spesielt foreldrene. De er veldig bekymret for helsen hennes, sier familiemedlemmet.

– Dette gir ikke mening

Familien har fått lite informasjon om hva siktelsen går på, men sier at det skal dreie seg om narkotika som skal være sendt med post.

– Vi vet ikke om dette ble sendt til Ingrid eller til venninnen hennes, sier familiemedlemmet til NRK.

Familiemedlemmet beskriver den fengslede kvinnen som en avholdsperson.

– Hun har aldri drukket eller prøvd narkotika. Dette gir ikke mening.

– Mistenkt for import

Stian Šmakić Sopp er avtroppende leder for studentorganisasjonen ANSA i Tokyo og kjenner den norske kvinnen godt. Han er bekymret for hennes sikkerhet og helsetilstand

– Advokaten hennes har sagt at hun er mistenkt for import av narkotika, sier han til NRK.

Ifølge Sopp skal en pakke med marihuana ha blitt sendt til en adresse tilknyttet norske studenter.

Sopp sier til NRK at en venninne av den norske studenten også skal ha blitt varetektsfengslet i den samme saken 12. november. Venninnen ble sluppet ut av varetekt før den norske kvinnen på pågrepet.

UD gir bistand

ANSA-president Hanna Flood sier til NRK at de ble varslet om saken 26. november.

– Jeg kan ikke si mye annet enn at vi er klar over situasjonen. Vi gjør det vi kan for å bistå og følger opp det vi kan.

Utenriksdepartementet bekrefter at de er kjent med saken.

– Utenrikstjenesten gir konsulær bistand til en norsk borger fengslet i Japan, blant annet med besøk i fengslet. På grunn av lovpålagt taushetsplikt kan vi ikke gi nærmere detaljer i enkeltsaker som gjelder bistand til norske borgere i utlandet, sier Ingrid Kvammen Ekker i kommunikasjonsenheten til Utenriksdepartementet til NRK.