Det oppsiktsvekkende bedrageriet ble avslørt i april i år, og etterforskes nå av politiet.

Kvinnen fra Asker var i nesten to uker i Dubai mens flere millioner kroner forsvant fra kontoene hennes.

NRK har vært i kontakt med kvinnen, som ønsker å være anonym.

– Jeg har det egentlig bra nå, men har blitt veldig sliten. Jeg orker ikke på langt nær like mye som tidligere. Det går mye krefter til all tenkingen, sier hun til NRK.

Hun ble først oppringt fra en person som utga seg å være fra politiet, og fortalte at kortet hennes hadde blitt misbrukt.

Flere millioner kroner ble stjålet fra kvinnens kontoer. Foto: Politiet

Personen forklarte at en politimann ville dukke opp på døren hennes og hjelpe henne. Senere dukket en mann på 26 opp på døra, og oppga at han var fra politiet.

Han og en annen 29 år gammel mann ble værende hos kvinnen i dagevis, før de ba henne bli med til Dubai for å få tilbake pengene hennes.

Den fornærmede kvinnen ønsker å fortelle sin historie for å advare andre.

– Jeg trodde det var Økokrim jeg hjalp. Jeg hadde ikke noen problemer med å ha tillit til dem.

– De må jo ha vært svært ivrige?

– Visst har de vært ivrige, kjære tid. Jo lengre tid de brukte, jo mer penger fikk de ut av meg. Jeg trodde mine bankkort lå i trygg forvaring hos Økokrim, sier kvinnen.

Tre pågrepet i saken

Det var DNB i Norge som oppdaget den mistenkelige aktiviteten på kvinnens kontoer.

De varslet politiet, som iverksatte etterforskning og varslet UD, som varslet myndighetene i Dubai.

Metlid sier at de samarbeidet med DNB, UD og politiet i Dubai med å få kvinnen til ambassaden i Abu Dhabi og videre hjem til Norge

Grete Metlid er politiinspektør i Oslo politidistrikt. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Hun er nå godt ivaretatt og har det etter forholdene bra. De to siktede mennene ble pågrepet ved ankomst til Norge og siktet for grovt bedrageri og frihetsberøvelse, sier politiinspektør Grete Metlid i Oslo politidistrikt.

Hun kaller saken spesiell.

– Politiet mener at lovbruddene er utført som del av en organisert gruppe og har også siktet andre personer i saken, sier hun.

De to siktede mennene i 20-årene erkjenner delvis straffskyld for forholdene de er siktet for.

De er begge straffedømt flere ganger tidligere for forhold knyttet til vold, narkotikabesittelse og heleri.

– Han har forklart seg om sin rolle i saken, og sin rolle har han erkjent straffskyld for, sier 26-åringens forsvarer Cecilie Nakstad til NRK.

Mennene skal ha brukt kvinnens penger på festing mens de befant seg i Dubai med henne. Foto: POLITIET

– Han har erkjent delvis straffskyld for posten som gjelder grovt bedrageri, og nekter straffskyld for frihetsberøvelse. Så har han tatt avstand fra spørsmål om organisert kriminell virksomhet, som også er en del av siktelsen, sier 29-åringens forsvarer Rikke de Vibe til NRK.

En tredje mann i 20-årene ble pågrepet og siktet fredag. Han nekter straffskyld, opplyser forsvarer Siri Borge til NRK.

Politiinspektør Metlid sier flere kan bli pågrepet i saken.

– Men vi er litt tilbakeholdne og varsomme med å si noe mer nå. Nettopp fordi vi knytter dette til mulig organisert kriminalitet, sier hun.

Kvinnens bank har dekket tapet, men hvor pengene ble av og hva de ble brukt på, ønsker ikke politiet å kommentere.

Metlid ønsker heller ikke å si hva slags nettverk de mener står bak bedrageriet.

– Per nå så knytter vi dette også sånn generelt til norske bedragerinettverk. Det er en tilknytning til Norge, men også at deler av det oppholder seg tidvis i utlandet og styrer virksomheten derifra, sier hun til NRK.

– Bar preg av å være dypt manipulert

Sebastian Takle, leder i DNBs Cyber Crime Center, sier banken på få måneder har registrert nesten 20 tilfeller hvor kriminelle som utgir seg for å være politi møter opp hos eldre og tømmer kontoene deres for pengene.

Saken hvor den eldre kvinnen ble bortført til Dubai, kaller han ekstra brutal.

Sebastian Takle leder senter for cyberkriminalitet i DNB. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

– I utlandet så har man saker med dødelig utfall. Det betyr at dette har et stort fokus internt hos oss, sier Takle til NRK.

Han sier det var flere indikatorer som pekte i retning av at kvinnens kort og kontoer ble misbrukt.

DNB sporet kortbruken til Dubai, og fikk varslet myndighetene etter samtaler med den fornærmede.

Ta kontakt med politiet på 112, dersom noen henvender seg på døren og sier de er fra politiet og at de trenger din BankID, dine bankkort eller din mobiltelefon.

Ta kontakt med banken din umiddelbart om du mistenker at du kan ha blitt utsatt for bedrageri eller du har gitt fra deg opplysninger du tror andre kan bruke for å få tilgang til pengene dine

Legg gjerne på samtalen dersom henvendelsen du får kjennes ubehagelig, stressende eller merkelig. Legg ALLTID på dersom du blir bedt om å oppgi BankID.

Aldri gi fra deg BankID-informasjon til politiet eller banken, eller overfør penger på oppfordring fra andre. Banken eller politiet vil aldri be deg om dette.

Vær oppmerksom på at politiets og bankens telefonnummer kan misbrukes, slik at det kan se ut som at det er disse aktørene som ringer

Ta kontakt med det offisielle nummeret til banken hvis du er i tvil, ikke ring tilbake på et nummer du har fått oppgitt av de som ringer deg.

– Vi fikk kontakt med fornærmede egentlig med en gang. Vi hadde flere samtaler med henne innledningsvis her når alarmene begynte å gå hos oss. De bar preg av at hun var dypt manipulert, sier han.

– For oss ble det tydeligere og tydeligere på måten hun svarte på spørsmålene våre, på at her var det noe alvorlig galt.

Han mener bortføringen av kvinnen er en eskalering av den type bedrageri som DNB har sett det siste halvåret.

– Det som er spesielt med disse safehouse-bedrageriene vi ser nå, er dette med fysisk oppmøte. I større og større grad har bedrageriene blitt mer og mer digitale etter hvert som årene har gått, og sikkerhetsrammene rundt har hatt fokus på den digitale sikkerheten.

– Det vi ser her, er at de kriminelle tar et steg tilbake igjen. Til eldre metoder. De kler seg ut som politi og møter opp hjemme hos eldre. Det er en ganske low-tech løsning på det som har blitt et ganske digitalt problem, sier han til NRK.