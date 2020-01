Norsk kinastudent vil ikke reise hjem fra Wuhan

NRK har også tidligere snakket med den norske studenten som sitter innestengt på hybelen i byen hvor corona-viruset første gang dukket opp.

Hun har bestemt seg for å bli igjen i Kina, selv om de norske studentene nå får tilbud om å reise hjem til Norge.

– For alt vi vet så er det over om to uker, det er jo da vi kommer ut av karantenen i Norge også hvis vi drar hjem, sier hun.

– Jeg kunne dratt hjem, men jeg har ikke så stort behov for å dra. Jeg kan også sitte her, hvor jeg vet at jeg har alt jeg trenger. Jeg har det jo egentlig fint her. Jeg bor på skolen og de ordner mat til meg og ellers det jeg trenger.

Global krise

I kveld har Verdens helseorganisasjon (WHO) erklært utbruddet av Wuhan-viruset som en global folkehelsekrise.

Krisekomiteen i WHO kunngjorde sin beslutning litt før klokka 21, etter et drøyt 7 timer langt møte.

Beslutningen om å erklære utbruddet for internasjonal folkehelsekrise innebærer økt internasjonalt samarbeid i kampen mot spredningen av viruset.

Det nye coronaviruset har foreløpig tatt livet av 170 mennesker i Kina, men det er ikke meldt om dødsfall i andre land.

Her fra et sykehus i Wuhan der myndighetene tidlig satte inn militære og medisinske hjelpearbeidere for å hindre smitten å spre seg. Foto: HECTOR RETAMAL

Oppfordres til å være inne

Nå er 28 år gamle Strømsmo blant de elleve millioner innbyggerne i Wuhan som blir sterkt oppfordret av kinesiske myndigheter til å holde seg inne. Andre millionbyer omfattes av de samme strenge reglene. Rundt femti millioner mennesker er isolert i dette området.

To personer med munnbind går ned en ellers folketom gate i Wuhan den 28. januar. Foto: Arek Rataj / AP

– Folk frykter virussykdommen fordi det ikke finnes noen medisiner mot den. Det var kaos de første dagene her i Wuhan, men nå er det mer kontroll på situasjonen.

– Undervisningsdelen her på skolen er satt på pause, men jeg er jo masterstudent så mye av det jeg gjør involverer jo selvstendig arbeid, sier Strømsmo.

Strømsmo tar en mastergrad i den kinesiske kampsporten kung fu ved Wuhan Sports University og har nå bodd der i åtte år. NRK har tidligere skrevet om hennes liv som kung fu-student.

KUNG FU-STUDENT: Strømsmo dro til Kina i 2012 for å lære seg den kinesiske kampsporten kung fu. Bildet er fra 2016. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Studiestarten er utsatt

Hun forteller at de har fått informasjon fra myndighetene om at studiestarten som skulle ha vært 17. februar er utsatt til krisen er over. Det er ikke så mange andre vestlige studenter på denne skolen.

– Jeg har blitt kjent med en annen nordmann som også er her. Han sier han vil benytte seg av tilbudet om å dra hjem. Det er veldig stille her for tiden og smogen har lettet på grunn av trafikkforbudet. Nå kan jeg se solen på en ny måte og høre fuglene synge, sier kinastudenten.

LES OGSÅ: Henter nordmenn hjem fra Kina

Dette vet vi om coronaviruset