– Mange er redde, og det er selvsagt jeg også. Vi lever jo veldig tett her. Det er helt umulig å unngå andre mennesker, sier Aisha Shazadi Kausar til NRK.

Kausar har fått utdelt en hvit ansiktsmaske. I leiren Roj er det forbudt å dekke ansiktet med nikab, men nå er munnbind påbudt.

Den IS-mistenkte kvinnen fra Bærum er internert i leiren nordøst i Syria sammen med sønnen sin.

Teltene i leiren står tett, med kun et par meter mellom hver familie.

Nå frykter IS-kvinnene, myndighetene og hjelpeorganisasjoner at viruset skal ramme leirene i området.

– Det er rett og slett ikke mulig å holde avstand. Det er også vanskelig å holde barn innestengt på tre ganger tre meter, sier Kausar, som er mor til en fire år gammel gutt.

Har ingen respiratorer

Myndighetene nordøst i Syria stålsetter seg nå på at smitten for alvor vil nå området de kontrollerer.

I tillegg til egen befolkning og internt fordrevne syriske flyktninger, har myndighetene også ansvar for tusenvis av IS-kvinner, barn og krigere.

I leirene Al Hol og Roj bor det rundt 70.000 personer. De fleste er kvinner og barn. Selv om befolkningen i leiren er ung, har mange underliggende sykdommer som lungebetennelse og tuberkulose, ifølge Leger uten grenser. Disse sykdommene gjør leirbefolkningen mer utsatt for koronaviruset.

I tillegg kommer fengslene med mannlige IS-krigere, som virker å være på bristepunktet. I forrige uke brukte myndighetene et døgn på å slå ned et stort opprør i et av IS-fengslene i området.

– Vi frykter at pandemien vil ramme oss, sier Rapareen Hasn til NRK. Hun er leder for helsemyndighetene i den kurdiske selvstyreadministrasjonen.

Leder for helsemyndighetene i den kurdiske selvstyreadministrasjonen, Rapareen Hasn. Foto: Privat

Men selvstyremyndighetene tidligere måtte sende koronatester med fly til hovedstaden Damaskus, forteller Hasn nå at myndighetene selv har mulighet til å få prøvesvar i området.

Hun legger til at området ikke er i besittelse av en eneste respirator.

– Situasjonen er veldig farlig nå, vi bare håper at viruset ikke sprer seg, sier legen.

Så langt er det bekreftet tre tilfeller av korona nordøst i Syria, ifølge WHO.

Kan ikke stoppe viruset

Hvis koronaviruset kommer til leirene i Syria, er det lite som kan gjøres for å stoppe et utbrudd, advarer Redd Barna.

Talspersonen for organisasjonen i Syria, Amjad Yamin, peker på de overfylte leirene, mangelen på vann og medisinsk utstyr.

Det er blant annet ikke nok vann i leirene til å vaske hendene ordentlig.

Yamin skriver i en e-post til NRK at stengte flyplasser og grenser gjør at det tar lang tid å få tak i nødvendig utstyr.

– Vi fortsetter å mene at det beste for barna i disse leirene er å bli sendt tilbake til sine hjemland med sine mødre, skriver Yamin.

Gutter henter vann i Al Hol-leiren, nordøst i Syria. Foto: Goran Tomasevic / Reuters

– Kanskje gledelig hvis vi dør

For IS-mistenkte Aisha Shazadi Kausar er det ikke aktuelt å be om bistand til å komme hjem til Norge.

Hun har tidligere sagt til NRK at hun angrer på at hun ba Utenriksdepartementet om hjelp i 2018.

– Jeg vet ennå ingenting om hva som venter meg om jeg drar tilbake. Dermed vet jeg ikke om det er noe jeg har lyst til. Jeg er interessert i utfallet av saken til kvinnen som ble hentet tilbake til Norge, sier Kausar til NRK, da vi snakket med henne via lokale journalister i forrige uke.

Kausar stoler heller ikke på at lokale myndigheter vil hjelpe de internerte IS-kvinnene.

– Vi vet ikke om de vil bry seg om vi blir syke og om vi trenger medisinsk hjelp. Vi føler at de som styrer her ønsker at vi dør, så det ville kanskje vært en gledelig nyhet for dem, sier den norske statsborgeren.