Norsk IS-kvinne frykter å bli utlevert til Assad-regimet

Kvinnen snakket med sin norske advokat sent mandag kveld. Hun frykter nå både at IS skal få fotfeste i området og at Assad-regimet skal rykke inn og overta flyktningleiren der hun befinner seg.

– Hennes fremste frykt er at Assad-regimet skal overta leiren og arrestere henne, med den konsekvens det vil få for barna hennes. Først og fremst den alvorlig syke fireåringen som står i fare for å dø. Så hun er bekymret for utviklingen, sier advokat Nils Christian Nordhus.

SNAKKET MED KVINNEN: Advokat Nils Christian Nordhus. Foto: Mohammed Alayoubi

Feltsykehuset som ligger rett på utsiden av leiren har gjenåpnet, men situasjonen i leiren er så spent at vaktene ikke tillater at hun forlater stedet. Dermed er situasjonen at ingen av barna hennes per nå får helsehjelp.

I tillegg er det alvorlig vannmangel i leiren.

– Lokale helsetilbydere i leiren opererer under svært krevende vilkår. Arbeidet med å forsøke å bistå norske borgere i området som har bedt om konsulær bistand, har vært og er høyt prioritert, og vi er bekymret for barn av norske borgere som er internert i Syria, sier utenriksmininster Ine Eriksen Søreide til NRK.

Avtale med Assad

Mens tyrkiske styrker de siste dagene har rykket inn i Syria, har kurderne nordøst i Syria inngått en avtale med Assad-regimet.

Rami Abdul Rahman i den London-baserte menneskerettighetsgruppen Syrian Observatory for Human Rights tror Assad-regimet etter hvert vil overta flyktningleiren.

– Assad-regimet kommer til å gå inn i alle byene en etter en. Selvstyreadministrasjonen kommer til å bli lokale administrasjoner, SDF (kurdiskdominerte Syrian Democratic Forces, red. anm.) vil bli en del av den syriske hæren. Dette har partene blitt enige om, sier Rahman til NRK.

– Hva skjer med fremmedkrigere og IS-familier som befinner seg i Al Hol og andre leire, hvem kommer til å ha kontroll over dem?

– Når det gjelder fremmedkrigere, så er det uklart hvem som skal ta kontrollen over dem, det blir enten syriske soldater eller russiske soldater som vil passe på dem. Når det gjelder IS-familier og barna deres, er det de kurdiske soldatene som har kontroll, men dette vil endre seg i fremtiden, tror Rahman.

Den norske kvinnens advokat frykter IS-familiene på sikt kan overtas av Assad.

– Hun har en alvorlig syk fireåring som ikke bør overlates til å bli behandlet av Assad-regimet og hans soldater. Dette barnet bør heller komme til Norge sammen med mor og hennes datter, sier Nordhus.

– Negativ utvikling

E-tjenesten forteller at de har opplysninger om at situasjonen i leirene Al Hol, Al Roj, og Ain Issa er sterkt forverret. Det er i disse tre leirene pågrepne kvinner fra IS og deres mindreårige barn hovedsakelig er plassert.

– Sikkerhetssituasjonen i Al Hol har vært i negativ utvikling siden tidlig sommeren 2019. Innsatte kvinner har drept vakter og medinnsatte, heist ISIL-flagg i leiren og spilt inn propagandavideoer, sier Ann-Kristin Bjergene, kommunikasjonssjef i Etterretningstjenesten.

Den siste tiden har det vært både opprør og fluktforsøk i leirene.

– Det har også forekommet regelmessige fluktforsøk. Ifølge etterretningspartnere har vaktholdet i Al Hol-leiren blitt mer enn halvert som følge av den tyrkiske invasjonen. I helgen uttrykte de også bekymring for at kvinnene forberedte storstilte opprør den kommende uken.

Ønsker å bli pågrepet

Fem kvinner og seks barn med norsk statsborgerskap er internert i Al Hol og Al Roj. Disse kvinnene er under etterforskning av Politiets sikkerhetstjeneste. I tillegg er det en kvinne med russisk statsborgerskap og tre norskfødte barn i leiren.

– Vi følger nøye med på hvordan militæroperasjonen påvirker situasjonen i leirene. Den tyrkiske militæroperasjonen fører til økt ustabilitet, både i Syria og nabolandene. Norge har fordømt operasjonen og bedt Tyrkia avslutte den umiddelbart, sier Søreide.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har siktet den 29 år gamle tobarnsmoren for deltakelse i terrororganisasjonen IS, men har ikke begjært henne pågrepet.

Den norske kvinnen ønsker å bli pågrepet for å komme seg til Norge, men dette er blitt avvist, noe PST har fått tingrettens medhold i. Advokaten har anket denne avgjørelsen til lagmannsretten.