Norsk Industri: SMS-ene burde vært annerledes

Aftenposten skrev i forrige uke om hvordan industriorganisasjonen jobbet for å påvirke utformingen av regelverk ved innreise for arbeidsinnvandrere.

Regelverket som ble vedtatt ga karantenefritak for arbeidsinnvandrere fra EØS-land.

Karanteneunntaket førte til at smitte spredte seg fra Polen og andre land til en rekke norske kommuner.

Ifølge Folkehelseinstituttet kan dette ha vært utslagsgivende for at Norge fikk en ny smittebølge i høst.

Etter at det ble kjent at Norsk Industri hadde direkte kontakt med statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen (H), har opposisjonen vært sterkt kritisk til hvordan regjeringen tilpasset sitt regelverk til kravene fra industrien.

Dette var karantenereglene Ekspandér faktaboks Smitteverntiltak når personer unntas karanteneplikt Følgende smitteverntiltak anbefales både når arbeidsgiver unntar ansatte fra karanteneplikt på jobb for å opprettholde forsvarlig drift, og når personer er unntatt fra karanteneplikt på jobb etter innreise til Norge: Teste for covid-19 kort tid (dag 0) etter ankomst til Norge, eller på ca. dag 3 etter kjent eksponering for smitte.

Vente med oppstart i jobb inntil første negativt prøvesvar foreligger.

Utføre ny test tidligst dag 5 etter ankomst, eller på ca. dag 7 etter siste kjente eksponering for smitte. Det skal gå minst 48 timer mellom første og andre test.

Karantene på fritiden frem til andre prøvesvar er negativt.

Hvis det er strengt nødvendig kan de ta offentlig transport til og fra jobb etter første negative prøvesvar foreligger. De bør da følge råd til deg som er i karantene, men som må reise med offentlig transport.

Følge med på egen helsetilstand. Ved symptomer på luftveisinfeksjon skal de som er ansvarlig for oppfølging varsles og test utføres raskest mulig.

Ikke gå på jobb/forlat jobben straks dersom man utvikler symptomer på luftveisinfeksjon eller tester positivt for SARS-CoV-2.

Tilstrebe avstand (>1 meter) til medarbeidere og andre.

Organisere arbeidet slik at nær kontakt med medarbeidere og andre begrenses.

Være ekstra påpasselige med hoste- og håndhygiene.

Ved pasientnært arbeid i helsetjenesten bør man i tillegg bruke munnbind når man er under 2 meter fra pasient, spesielt ved arbeid med pasienter i risikogrupper. Kilde: FHI

«Flere sms burde vært skrevet annerledes»

I en pressemelding i dag skriver Norsk Industri at de har hatt et sterkt fokus på HMS under hele koronaperioden, og at «en tydelig målsetting har vært å etterleve gjeldende smittevernregelverk».

Havyard Verft i Sogn måtte holde stengt i tre uker etter at det brøt ut smitte blant de ansatte. Totalt 131 personer fikk påvist smitte i tilknytning til utbruddet. Foto: Oddmund Haugen / NRK

De skriver også:

«Norsk Industri har hele tiden søkt å finne praktiske løsninger med strenge smittevernregler i en vrien tid der veldig mye aktivitet stoppet opp i Norge. Vi har hatt god dialog med myndighetene om hvordan dette best kunne gjøres».

Men helt mot slutten av pressemeldingen kommer foreningen med en innrømmelse:

«Norsk Industri er klar over at sms er offentlige og tilgjengelige, og har ikke noe å skjule i saken. Vi erkjenner imidlertid at flere sms burde vært skrevet annerledes.»

«Hold deg fast. Tragisk mail.»

Innsynet Aftenposten har fått i SMS-ene fra Knut Erling Sunde i Norsk Industri til statssekretær Erlandsen viser at tonen mellom dem var uformell.

«AG. Hold deg fast. Tragisk mail fra Helsedir/Tjessem kl 16.58 i dag fredag som river beina under alt vi har gjort. Og det du og jeg er skriftlig enig om.»

Slik innleder Sunde en SMS til Erlandsen fredag 19. juni. To dager senere, søndag 21. juni, fortsetter meldingsutvekslingen.

Erlandsen spør om Norsk Industri vil bli fornøyd med det tilpassede regelverket.

«Vi har et direktorat og et departement som jobber på høygear. Jeg trenger å vite at de arbeider med noe som dere kan være fornøyd med», skriver hun i en SMS.

Høie avviser at smitteøkningen skyldes importsmitte

Til NRK sa helseminister Bent Høie i forrige uke at det ikke er klart hvor mye importsmitten har bidratt til høstens smittebølge.

– Denne unntaksregelen har ikke drevet den andre smittebølgen, det er det helt andre faktorer som er gjort, sa Høie til NRK.

– Det er importsmitte fra folk som ikke omfattes av dette unntaket, og så er det ikke minst den smittespredningen som har skjedd for at vi har smitte generelt i samfunnet, la han til.

Målet med å innføre karanteneunntaket var ifølge regjeringen å unngå at bedrifter i industrien gikk konkurs. Ifølge Norsk Industri risikerte man konkurser dersom bedriftene ikke fikk hente inn utenlandsk arbeidskraft, utdypet Høie til NRK.

– For da kunne de ikke gjennomføre de oppgavene de hadde. Det ville hatt store konsekvenser for de lokalsamfunnene.

Helseminister Bent Høie vil ikke knytte smitten hos arbeidsinnvandrere til smitten i samfunnet for øvrig i høst. Foto: Roy Pettersen / NRK

Høie sa til NRK at regjeringen hørte på rådene de fikk fra FHI.

– Det Folkehelseinstituttet advarte mot var noe Norsk Industri ønsket, nemlig unntak fra fritidskarantene, og det fikk ikke Norsk Industri.

Han legger til at karanteneunntakene ble strammet inn da smitten økte i Norge og Europa.

Krever kontrollhøring i Stortinget

Både Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV ønsker nå at saken tas opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget.

– Ap har flere spørsmål til Høie og regjeringen via kontrollkomiteen i Stortinget, og mener dette er en sak Stortinget må få svar i, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre før helgen.