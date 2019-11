Norsk gjeld fortsetter å øke

Låntakere som tok opp nye nedbetalingslån med pant i bolig, hadde i årets boliglånsundersøkelse en samlet gjeld som utgjorde 342 prosent av årlig inntekt, viser Boliglånsundersøkelsen fra Finanstilsynet. Det er en økning på åtte prosentpoeng fra i fjor.

En av fire nye lån ble tatt opp av låntakere med belåningsgrad over 75 prosent av boligverdi og over fire ganger årlig inntekt. Det gjør at Finanstilsynet mener vi har fått flere sårbare låntakere, særlig blant de unge.

Flere låntakere med høy gjeld gir økt sårbarhet i husholdningene og norsk økonomi, dersom det kommer uventede renteøkninger eller hvis folk mister inntekt, argumenterer Finanstilsynet for.

Flere i grenseland

Låntakere med gjeldsgrad over fem ganger inntekt falt markert fra 2016 til 2017, men har deretter steget noe igjen. Det har samtidig vært en tydelig opphopning av lån opp mot maksgrensen for gjeldsgrad fra boliglånsforskirften fra 2017, viser den nye undersøkelsen.

– Andelen nye nedbetalingslån til låntakere med gjeldsgrad over 400 prosent økte til 45 prosent i årets undersøkelse, fra 41 prosent i 2018, skriver Finanstilsynet i en pressemelding.

Om lag 85 prosent av all gjeld som husholdningene tar opp er boliglån, ifølge Finanstilsynets tall.

Eldre tar opp mer lån

Det er yngre låntakere og førstegangskjøpere som tar opp nye lån med høyest gjeld i forhold til inntekt og belåningsgrad. Samtidig øker låneopptakene blant de eldste. Hvorfor dette skjer, har ikke Finanstilsynet oversikt over.

– En forklaring kan være at flere hjelper barna med boligkjøp, sa seksjonssjef for analyse og rapportering, Thea B. Kloster.

Sa nei til innstramminger

For å bremse nordmenns gjeldsvekst, foreslo Finanstilsynet i sommer å stramme inn boliglånsforskriften. Et av forslagene var å gjøre slik at bankene ikke kunne gi lån over 4,5 ganger bruttoinntekt, mot 5 ganger i dag.

Forslaget, som skal behandles i Stortinget, har fått lite gjenhør fra finansminister Siv Jensen (Frp).

– Boliglånsforskriften virker etter hensikten, og boligmarkedet er i bedre balanse. Derfor viderefører vi boliglånsforskriften uten nye innstramminger, uttalte Jensen tidligere i november.

Jensen begrunnet videreføringen av dagens forskrift delvis med at gjeldsveksten den siste tiden har kommet noe ned og at boligprisene i snitt har flatet ut.