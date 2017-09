– Med partiene som går sammen i regjering er det mest sannsynlige scenarioet at man for å nå klimamål implementerer det som De Grønne er veldig opptatt av, nemlig å fase ut kull, sier Arndt von Schemde, daglig leder og partner i Thema consulting, som gir råd og analyser om energibransjen.

– For norsk gass er det et bra scenario dersom tyskerne bestemmer seg for å ta ut de gamle kullkraftverkene, sier Arndt von Schemde, daglig leder i Thema Consulting. Foto: Ilja C. Hendel / Thema Consulting

Det tyske valgets konsekvenser for energimarkedet var tema på frokostmøte i går på det Norsk-tyske handelskammeret i Oslo.

De Grønne vil fase ut kull

Forbundskansler Angela Merke vant altså valget søndag. Men det er en bitter seier for kristendemokratene CDU/CSU som endte med et av sine dårligste valgresultat noensinne.

LES OGSÅ: Tøff haust for Merkel

Merkel må nå danne regjering med fridemokratene FDP og De Grønne.

Klima var ikke høyt på agendaen under valgkampen. Men tyskerne har med sin Energiwende bestemt seg usedvanlig ambisiøse klimamål. De skal klare klimagasskutt på over 80 prosent i sin energiproduksjon fram til 2050. Allerede nå betaler tyskerne en 3 ganger så høy strømpris som vi gjør her i Norge, mye av det for å subsidiere ny fornybar som sol- og vindkraft.

LES OGSÅ: Norsk gass driver minikraftverk i kjelleren i tyske hjem

Med partikonstellasjonen som tar makten nå, blir neste klimaskritt å fase ut de mest forurensende kullkraftverkene, mener Schemde:

– Bra scenario for norsk gass

– Kull skal sannsynligvis erstattes av gass. For norsk gass er det et bra scenario dersom tyskerne bestemmer seg for å ta ut de gamle kullkraftverkene.Mange gasskraftverk står allerede i dag uvirksomme, og kan sette i gang når det blir lønnsomt, tror Schemde som selv er tysk og har som levebrød i Norge å gi råd om energimarkedet.

Mens Statkraft og andre gasskraftprodusenter i en årrekke har slitt stort i Tyskland, har kullkraftverkene gått for fullt som her ved Vattenfalls kullkraftverk Klingenberg i Berlin. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix Berlin, Germany 20130626. Mens Statkraft og andre gasskraftprodusenter sliter stort i Tyskland, går kullkraftverkene for fullt som her ved Vattenfalls kullkraftverk Klingenberg i Berlin. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Statkraft har allerede blitt tvunget til å legge ned to gasskraftverk i Tyskland. Gasskraftsatsingen ble et økonomisk mareritt for den norske vannkraftgiganten, skrev Aftenposten, ikke bare fordi gass ble utkonkurrert av subsidiert vind og solkraft, men også av kull, som forurenser mye mer enn gass, men ennå så lenge er billigere å lage strøm av.

Norges viktigste eksportartikkel

Men dersom gass framover vinner konkurransen, vil det ikke bare være gode nyheter for Statkraft.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) trekker fram norsk gass sin rolle i å kutte klimagassutslipp i Tyskland. – Ved å bruke gasskraft istedenfor kullkraft kan man halvere klimagassutslippene, sier Søviknes. Foto: Marte Rommetveit / NRK

Olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP) var i Berlin i april for å promotere norsk gass.

– Vil vil synliggjøre gassens rolle i å kutte CO₂ utslipp. Ved å bruke gasskraft istedenfor kullkraft kan man halvere klimagassutslippene, sa Søviknes i en Facebookvideo departementet la ut i april.

– Norge har store gassressurser, vi har produsert om lag en tredjedel nå, og resten skal produseres i tiårene som kommer, sa Søviknes om det som er Norges mest inntektsgivende og største eksportartikkel.

LES OGSÅ: Norsk gass redder tysk miljø

Men når og hvordan tyskerne eventuelt faser ut kull gjenstår å se. Aller først venter tøffe regjeringsforhandlinger, som er ventet å vare i om lag seks uker.

– En utfasing av kull har også bred støtte i den tyske opinionen. Nå blir det spennende koalisjons forhandlinger, avslutter Arndt von Schemde.