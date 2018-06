Norsk Flygerforbund og Babcock enige om avtale for ambulanseflygere

– Jeg er glad for at vi har kommet til enighet. Dette er et bidrag til at denne krisen kanskje vil gå over. Det skaper stabilitet og ro. Det er et viktig skritt, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund til NTB.

Flygerforbundet og NHO Luftfart, som forhandler på vegne av Babcock, gjenopptok forhandlingene om en tariffavtale tirsdag morgen og meldte om enighet litt før klokken 3.30 natt til onsdag.

Alle ambulanseflygere som ønsker det, er sikret jobb på samme arbeidssted som de har i dag, er blant punktene i avtalen. Norsk Flygerforbund har akseptert reduserte lønns- og arbeidsvilkår.

Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart mener partene har klart å rydde opp i en vanskelig politisk situasjon.

– Babcock har vært lydhør overfor politiske signaler, og jeg vil berømme dem for å ha strukket seg langt for å få på plass en avtale som sikrer videreføring av erfaring og kompetanse i flyambulansetjenesten. Vi mener avtalene partene har kommet fram til, inneholder de vilkår som er nødvendig for å skape ro rundt tjenesten, sier Lothe i en pressemelding.

Frustrert og irritert

Til tross for enigheten kritiserer Carlsen helseminister Bent Høie (H).

– Samtidig stikkes det ikke under en stol at vi et betydelig frustrert og irritert på helseministeren som ikke har bidratt stort til å løse denne krisen. Dette har han overlatt til partene. Det er vi som har kommet til denne avtalen. Han har sittet fullstendig stille, sier Carlsen, som mener tilliten til helsemyndighetene er betydelig svekket etter forhandlingene.

Saken har blitt en stor politisk sak og ført til et sterkt press på Høie om å sikre beredskapen i den livsviktige ambulanseflytjenesten. For to uker siden samlet opposisjonen seg om en instruks til Høie om å sikre at «erfaring og kompetanse i dagens luftambulansetjeneste videreføres».

– Høie har ikke gjort det han burde for å sørge for at det lykkes, sier Carlsen.

Pasientene viktig

Hensynet til pasientene har vært viktig for begge parter i forhandlingene.

– Det er helt avgjørende at pasienter kommer seg raskest mulig til sykehus når de trenger hjelp, uansett hvor i landet de bor. Vi håper at denne avtalen bidrar til at alle de 98 pilotene i dagens tjeneste kommer over til BSAA og fortsetter i tjenesten, slik at befolkningen, spesielt i Nord-Norge, får den beredskapen de har krav på, sier daglig leder Marius Hansen i Babcock Scandinavian AirAmbulance AS (BSAA) i en pressemelding.

Alle de 98 pilotene som er ansatt hos dagens operatør, vil bli tilbudt jobb i Babcock. Partene er også enige om at den fremforhandlede tariffavtalen skal gjelde for piloter som ansettes i BSAA.

– Ryddig prosess

Carlsen mener begge parter har strukket seg langt i det som har vært en ryddig forhandlingsprosess.

– Partene har hatt vilje til å finne løsninger på vanskelige spørsmål. Det har vært nødvendig å strekke seg. Både for vår motpart, men også for oss. Men det har vært god tone og vilje til å finne en løsning i en vanskelig situasjon, sier Carlsen.

Carlsen peker på at det at man ikke stiller krav til virksomhetsoverdragelse, har gjort noe med den økonomiske rammen og har vært noe av det vanskeligste i forhandlingene.

– I tillegg har det vært vanskelig for oss å sikre at alle som er med i tjenesten i dag, blir med videre, sier Carlsen.

Strandet

Den forrige forhandlingsrunden mellom Babcock og pilotene strandet i slutten av april.

Det var etter at Babcock ikke fikk gjennomslag for et krav om at pilotene og fagforeningen fraskriver seg retten til å gå til sak for å beholde lønna og arbeidsvilkårene de har hos Lufttransport.

Etter bruddet valgte flere piloter å slutte på grunn av misnøye og usikkerhet rundt arbeidsbetingelsene hos Babcock.

Flere piloter meldte seg samtidig «uskikket til å fly», noe som har gått hardt utover ambulanseflyberedskapen