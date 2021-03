Norsis åtvarar mot svindelforsøk i samband med skattemeldinga.

Tysdag blei dei første skattemeldingane sende ut.

Fram til 7. april skal 4,9 millionar lønnstakarar og pensjonistar kunna sjekka dei førebelse skattetala, og om dei får tilbake på skatten eller om det blir baksmell.

SKATTEMELDINGA: Slik ser den nye skattemeldinga ut. Foto: Kim Jansson / NRK

– Vi har ikkje fått nokre rapportar til oss enno, men det er antakeleg berre eit tidsspørsmål før dei første meldingane kjem, spår Lars-Henrik Gundersen, administrerande direktør i Norsis, Norsk senter for informasjonssikring.

Av erfaring veit Norsis at svindlarar utnyttar situasjonar som desse. Når myndigheitene varslar at det kjem informasjon om skattemeldinga, ser svindlarane sitt snitt.

– Då nyttar svindlarar sjansen og sender ut falske sms-ar eller falske e-postar for å fanga merksemd, seier Gundersen.

Ei lenke kan tyda svindelforsøk

Norsis-direktøren seier at varsellampane bør byrja å lysa dersom du får ei lenke tilsendt på SMS eller på e-post, då Skatteetaten aldri nyttar lenker i SMS-ar eller e-postar.

– Så får du ein SMS eller e-post tilsynelatande frå Skatteetaten eller Altinn med ei lenke, så veit ein allereie då at ein er utsett for eit svindelforsøk, seier han.

SVINDEL: Får du ein e-post liknande denne, er det eit svindelforsøk. Då må du ikkje opna lenka, seier Norsis. Foto: Illustrasjon / Norsis

Også Skatteetaten oppmodar folk om å vera på vakt, og seier som Norsis at det viktigaste er å vera klar over at Skatteetaten ikkje sender lenker på e-post og SMS.

BankID: Om ein trykker vidare på lenka, ber svindlarane om at du oppgir BankID. Om du oppgir slik type informasjon, må du kontakta banken din slik at kontoen blir sperra. Foto: Illustrasjon / Norsis

– Vi vil heller ikkje be om personlege økonomiske opplysningar, kredittinformasjon eller eit beløp på e-post. All kommunikasjon med Skatteetaten føregår innlogga på Skatteetaten sine heimesider eller Altinn, seier Ragna Fossen, tryggleiksdirektør i Skatteetaten.

Organisert kriminalitet

I fjor oppdaga Norsis fleire typar forsøk på svindel.

Gundersen trur at omfanget kan bli endå større i år. Blant anna fordi at skattemeldingane kjem ut på ulike dagar, slik at ein kan få svindelforsøka over eit lengre tidsrom.

Lars-Henrik Gundersen, administrerande direktør i Norsis, Norsk senter for informasjonssikring. Foto: Norsis

Norsis-direktøren fortel at det ofte er organisert kriminelle, som har eit godt apparat bak seg, som står bak svindelforsøka.

– Denne typen svindelforsøk kan ein kjøpa tilgangen til, til dømes på det mørke nettet. Der sit profesjonelle call-senter og tar imot ordrar på å gjennomføra svindelforsøk mot eit tal brukarar, seier han

Han legg til at dei ofte har tekniske løysingar som er langt føre dei offentlege.

– Kontakt banken din

Norsis-direktøren har råd om du fryktar at du har blitt svindla.

Dersom du har gitt personopplysingar eller betalingsinformasjon, er hans første råd å kontakta banken slik at du får sperra kort og kontoar som ein har oppgitt nummeret til.

Om ein er i eit pågåande svindelforsøk, for eksempel ved at nokon ringjer deg, så er det beste å leggja på røret.

– Og desse e-postane er det best å ikkje svara på, seier han.

Gundersen oppmodar om å kontakta Skatteetaten om ein er i tvil.

Skatteetaten seier at dei set stor pris på å få meldingar frå publikum når det er eit svindelforsøk i omløp.

Ragna Fossen, tryggleiksdirektør i Skatteetaten. Foto: Skatteetaten

– Det kan bidra til å hindra at nokon blir lurde til å klikka på ondsinna lenker. Vi har rutinar for å følgja desse opp, og oppmodar folk til å vidaresenda svindelforsøk uført i Skatteetatens namn, seier tryggleiksdirektør Fossen.