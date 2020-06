Norges Smittestopp-app blant de verste i verden på personvern

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Amnesty International har gjort en detaljert teknisk analyse av appene som skal spore smitte i en rekke land.

Analysen plasserer den norske appen «Smittestopp» blant de verste i verden, sammen med Bahrains «BeAware Bahrain» og Kuwaits «Shlonik».

– Bahrain, Kuwait og Norge gjør en grov overkjøring av personvernet, med svært inngripende overvåking som går langt utover det som er forsvarlig i arbeidet med å stoppe koronasmitten.

Det sier Claudio Guarnieri, sjef for Amnesty Internationals sikkerhetslaboratorium. Han mener de tre appene må stanses øyeblikkelig, inntil tilstrekkelig sikring av menneskerettighetene er på plass.

STANSET: Smittestopp-appen er foreløpig ute av drift, etter at Datatilsynet bad Folkehelseinstituttet om å slette data den samler inn. Foto: Folkehelseinstituttet

Undersøkelsen offentliggjøres rett etter at Folkehelseinstituttet mandag stanset appen og slettet data fra den.

Det skjer etter at Datatilsynet fredag sendte et varsel om at den bryter med personvernet.

Vet hvor du er til enhver tid

Smittestopp-appen lagrer hvor vi er, når vi er der, og telefonnummeret vårt, som gjør at vi kan identifiseres. Og den lagrer hvem vi møter.

GPS-koordinatene fra telefonene blir automatisk lastet opp til en sentral server. Og informasjonen fra «Smittestopp» havner i utlandet, på en Microsoft-server i Irland.

Datatilsynet sier de har konkludert ganske likt som Amnesty om den norske appen.

– Vi har flere ganger sagt at man bør unngå å bruke GPS. Det er helt i overensstemmelse med det Verdens helseorganisasjon har sagt, og Personvernrådet, som er en sammenslutning av alle datatilsyn i Europa, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

– Men må ikke en app nødvendigvis overvåke oss om den skal spore smitte?

– Nei da, de aller fleste europeiske land har valgt en løsning hvor informasjonen lagres på telefonen og ikke sentralt, og heller ikke sporer hvor du er til enhver tid. Det finnes andre måter å gjøre dette på, sier generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs.

Høie uenig med Amnesty

Helseminister Bent Høie (H) sier han er uenig med Amnesty i at appen går utover menneskerettighetene.

– Fordi appen er helt frivillig å laste ned. Og veldig mange laster ned apper som lagrer sensitiv informasjon sentralt og som brukes til kommersielle formål. «Smittestopp» er en app som brukes og eies av fellesskapet for å bekjempe en pandemi. Og all informasjon blir slettet etter ti dager.

UENIG: Helseminister Bent Høie (H) er uenig med Amnesty i at den norske smittesporingsappen utgjør en trussel mot personvernet. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

– Men nå er den stengt ned, det må vel gjøres noen endringer for å få den i gang igjen?

– Ja, det første som må gjøres er jo nettopp å gi gode svar på spørsmålene som Datatilsynet har stilt. Men når det gjelder hovedspørsmålet, nemlig om det er forholdsmessig å ha en slik løsning i den situasjonen vi er i nå – der mener jeg svaret definitivt er ja.

Bør endre appen

Folkehelseinstituttet har fått en svarfrist fra Datatilsynet til onsdag neste uke til å komme med forslag til hvordan appen kan endres.

BEKYMRET: Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

– Spørsmålet er hvilken teknologi man skal bruke for å konstatere at man har vært i nærkontakt med en smittet. Vi tror at det går an å spore smitte ved hjelp av blåtann, sier Thon.

– Vi så jo at de klarte å utvikle denne appen på kort tid. Og da vil jeg tro at det er mulig å gjøre endringer i appen veldig raskt.

Verre enn Norge

Både Bahrains og Kuwaits apper kan pares med et digitalt armbånd. I Bahrain kan folk straffes med fengsel eller bøter om de ikke går med dette når de er i karantene.

– Men hva gjør at Norge havner nederst på listen med slike land?

– Vi har vurdert appen og ikke hvordan den følges opp. «Smittestopp» kan brukes til å identifisere folk. Informasjonen lagres sentralt der myndighetene kan finne det senere, eller andre kan hacke seg inn, svarer Egenæs i Amnesty.

KRITISK: Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Norge mener appen «Smittestopp» går langt utover privatlivets grenser. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Han ser på det som en seier at Datatilsynet har stoppet appen midlertidig. Men han mener det skulle ha vært regjeringen som hindret at nordmenn overvåkes.

Helseministeren er uenig. Han bedyrer at personvern har vært viktig hele veien i utviklingen av appen.

– Jeg har støttet etableringen av appen hele veien. Det er teknisk krevende å lage en sånn app på så kort tid. At vi har kommet så langt i Norge er imponerende. Men det vil fortsatt kreve noe arbeid før den er fullt ut funksjonell, og det håper vi snart skal skje.

– Toppen av isfjellet

Kritikken av de tre versting-landene betyr ingen renvasking av resten av smittesporings-appene i verden.

Også smittesporingsappene i Frankrike, Egypt, Tunisia og Marokko har svakheter som gjør at personvernet er utsatt, ifølge Amnesty.

– Disse tre versting-appene er bare toppen av isfjellet. Hvis andre regjeringer ser at Norge har en så mangelfull sporingsapp, kan de ta det som et klarsignal om å sette i gang omfattende overvåkning, sier Guarnieri i Amnesty International.

Han advarer mot at personvernet ofres i kappløpet for å kontrollere koronasmitten.