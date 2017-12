At VM i hurtig- og lynsjakk arrangeres i Saudi-Arabia fra 26.–30. desember har blitt møtt med sterke reaksjoner på grunn av menneskerettighetssituasjonen i landet. I tillegg har Israel blitt nektet deltakelse.

Nå viser det seg at Det nternasjonale sjakkforbundet (FIDE) skal ha planer om å arrangere mesterskap i Saudi-Arabia både i 2018 og i 2019 også.

– Vi var kritiske til at mesterskapet skulle legges til Saudi-Arabia i utgangspunktet. Og vi er ikke mindre skeptiske nå. Vi vil avvente og høre hva som kommer frem, sier visepresident i Norges Sjakkforbund Vibeke Ekeland Grønn.

Ønsker å arrangere mesterskap i Saudi-Arabia

Før årets mesterskap startet, bekreftet FIDEs Israel Gelfer at det allerede er planlagt å arrangere mesterskapet i Saudi-Arabia også i 2018 og 2019 til Chess.com. Men han har også gitt uttrykk for at lovligheten til kontrakten kan være i tvil på grunn av FIDEs vedtekter om at man ikke kan diskriminere nasjoner.

Da FIDEs Georgios Makropoulos ble intervjuet av det saudiske mediebyrået CIC nylig, ga også han uttrykk for at de vil arrangere mesterskap i Saudi-Arabia igjen.

– Vi tror virkelig at vi er på riktig spor til å ha mange viktige turneringer i Saudi-Arabia, sa Makropoulos til det saudiske mediebyrået CIC, før han senere var mer konkret:

– Vi har lyst å arrangere VM her neste år også, skriver Aftenposten.

Søknad om norsk mesterskap

Uttalelsene kom overraskende på flere, deriblant Norges Sjakkforbund. President Morten L. Madsen sier at han er usikker på hva som er hold i dette.

– Vi vil henvende oss til FIDE og høre hva de har gjort. De har et ansvar for at alle får delta, sier han.

ARRANGERE VM: President i Norges Sjakkforbund forteller at de vil se på muligheten for å arrangere mesterskapet i Norge neste år. Foto: Leif Rune Løland

Akkurat hva mer henvendelsen vil inneholde er ikke helt sikkert ennå. De vil avvente mer informasjon fra FIDE, deriblant et svar på et åpent brev Israel har sendt ut, og tilpasse sin henvendelse deretter.

Norge har selv tidligere vist interesse for å arrangere et mesterskap i Stavanger eller i Oslo. Forbundet har vært i dialog med AGON, selskapet som har rettighetene til arrangementet, om å arrangere mesterskapet i Norge. De fikk også en forespørsel om å arrangere, men da var det fort kort frist.

Nå vil de vurdere en søknad om å holde mesterskapet neste år.

– Det vil være en klar fordel når man kritiserer arrangementet at man har et klart alternativ. Når man har ett års forberedelse kan det være mulig. Vi skal holde dialogen med FIDE og se på muligheten for å arrangere det her, sier Madsen.