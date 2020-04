Det er representantskapet i Norges Bank som har krevd svar på en rekke spørsmål om Tangens økonomiske interesser og bindinger.

Representantskapet, som er er oppnevnt av Stortinget, er kontrollorganet for Norges Bank og oljefondet.

De gransker nå ansettelsesprosessen av den nye oljefondssjefen, Nicolai Tangen.

– Jeg forventer at Norges Bank er og vil være så åpen som mulig innenfor det som kan anses forsvarlig ut fra oppgavene banken skal håndtere og rammer som for eksempel lovpålagt taushetsplikt, sier finansminister Jan Tore Sanner til NRK.

FORVENTER ÅPENHET: Finansminister Jan Tore Sanner har ikke hatt samtaler med Norges Bank den siste uken om Nicolai Tangen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ingen dialog mellom Sanner og Olsen

Det har ikke vært kontakt mellom Finansdepartementet og Norges Bank om Nicolai Tangens den siste uken.

– I hvilken grad mener finansministeren det er viktig med åpenhet rundt alle økonomiske interesser i samme grad som praktiseres per i dag?

– Åpenhet er generelt en forutsetning for tillit og legitimitet, svarer Sanner.

Onsdag i forrige uke hadde representantskapet et fire timer langt ekstraordinært møte, hvor sentralbanksjef Øystein Olsen måtte svare på en rekke kritiske spørsmål.

Representantskapet var imidlertid ikke fornøyd med svarene de fikk og krevde flere svar.

I kveld kommer svarene fra Norges Banks hovedstyre

Spørsmålene fra representantskapet dreide seg blant annet om:

Om hovedstyret har fullt innsyn i Nicolai Tangens eierinteresser og økonomiske forhold.

Hvordan Tangen ser for seg at private formuesforhold og interesser skal ivaretas uten at det oppstår interessekonflikt med stillingen som daglig leder for NBIM.

Om hva som lå til grunn for valg av rekrutteringsbyrå.

Hvor mange av Tangens referanser som også var på det omtalte luksusseminaret.

Hvorfor Tangens navn ikke stod på søkerlisten før ansettelsen var offentliggjort.

Om det er i tråd med det etiske regelverket i Norges Bank at noen av Yngve Slyngstads utgifter under det omtalte seminaret i USA ble betalt av Nicolai Tangen.

Manglende innsikt

For to uker siden kunne NRK fortelle at Norges Bank ikke har sett Tangens fullstendige klientlister, og at de ikke har etterspurt fullt innsyn om klienter, investeringer eller innbetalt skatt.

Den manglende innsikten som NRK har belyst, er også noe av det viktigste representantskapet i Norges Bank har bedt om flere svar om.

Det første spørsmålet de stillte, lyder som følger:

«I hvilken grad har hovedstyret fått innsyn i alle relevante sider ved Tangens eierinteresser og økonomiske forhold? Er det etter hovedstyrets mening uavklarte forhold og hva gjøres for sikre fullt innsyn?»

Først tirsdag i forrige uke startet Norges Bank arbeidet med å sette seg inn i Tangens økonomiske interesser.