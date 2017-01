– Vi vil få en effekt av dette på boligprisene. Spørsmålet er bare hvor mye, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

Tiltaket mot rekordhøy boligpris kan se ut til å få effekt. For nå varsler bankene at de vil bli mer restriktive med utlån som følge av den nye boliglånsforskriften som virker fra 1. januar. Bankene melder at de vil stramme inn på maksimal gjeld i forhold til inntekt, maksimal gjeld i forhold til boligverdi og bruken av avdragsfrihet.

Overrasket over seg selv

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets er noe overrasket over hvor hardt bankene nå planlegger å stramme inn på utlånene.

– Bankene drar til ganske så markant overfor boligkjøperne, litt mer enn vi ventet. Det kan være at dette er tilstrekkelig til å bremse veksten i boligprisene, sier Bruce til NRK.

Sjefanalytikeren mener særlig effekten av at man nå maksimalt kan belåne fem ganger inntekt, kan bli merkbar.

Prisbrems mot sommeren

Dreyer mener effekten særlig vil merkes fram mot sommeren.

– De som skal kjøpe nå har ofte allerede skaffet seg finansieringsbevis før nyttår, sier Dreyer.

Boligprisene i Oslo vokste i fjor med rekordhøye 23,3 prosent.

Den nye boliglånsforskriften er særlig rettet mot Oslo. Egenkapitalkravet for bolig nummer to er skrudd opp fra 15 prosent til 40 prosent. Og bankenes kvote for å gjøre for å gi kunder som ikke oppfyller alle formelle krav lån er redusert fra 10 til 8 prosent av alle nye lån.

Arbeiderpartiet varslet i dag deres tiltak for å bremse boligprisveksten.

Utlånsundersøkelsen gjør Norges Bank hvert kvartal for å høre med bankene om hvordan utlånene har utviklet seg og om de har planer om å endre utlånspraksisen sin framover.