Norges Bank setter opp styringsrenta

Økonomer hadde på forhånd spådd at renteøkningen ville settes på pause som følge av de skyhøye strømprisene og økt økonomisk usikkerhet som følge av omikronvarianten av koronaviruset.

Men i dag ble det klart at styringsrenta heves etter planen med et kvart prosentpoeng til 0,5 prosent.

Neste økning i mars

– Det er stor usikkerhet om det videre forløpet for pandemien og virkningene på økonomien. Men blir den økonomiske utviklingen om lag slik vi nå ser for oss, vil renten mest sannsynlig settes videre opp i mars, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Norges Bank registrerer at smittesituasjonen har forverret seg, men tror oppgangen vil fortsette når smitten avtar og tiltakene lettes.

– Vi venter at dette vil dempe aktiviteten i økonomien den nærmeste tiden, og trolig vil ledigheten igjen stige noe. Men konsekvensene vil dempes av de finanspolitiske støtteordningene som er annonsert og myndighetene har også varslet at en stor andel av befolkningen skal få en tredje vaksinedose i løpet av de neste månedene, sier Olsen.

– Økte strømpriser har gitt høy konsumprisvekst, men den underliggende inflasjonen er lavere enn inflasjonsmålet. Stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varene vi importerer ventes å løfte den underliggende inflasjonen når vi ser fremover.

Varslet oppgang

Olsen sier prognosene for styringsrenta er lite endret side sist.

– Den indikerer en styringsrente som øker til om lag 1,75 prosent i løpet av de nærmeste årene, sier Olsen.

Under pandemien, som utløste det største tilbakeslaget for norsk økonomi siden krigen, har renten ligget på rekordlave 0 prosent. Først i september ble den hevet igjen, da for første gang siden 7. mai 2020.

Olsen sier at dersom koronatiltakene varer utover våren neste år, kan den videre renteoppgangen bli forskjøvet.

– Blir det utsikter til varig høy prisvekst, kan renten bli satt raskere opp, sier Olsen.

Forventer normalisering av boligmarkedet

I 2024 anslår Norges Bank at boliglånsrentene vil være på 3,1 prosent, opp fra rundt 2 prosent nå.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund tror renteøkningen vil virke dempende på boligprisene.

– Dagens rentebeslutning innebærer at husholdningenes kjøpekraft i boligmarkedet vil dempes gradvis i tiden som kommer.

– Dette er bra fordi det bidrar til å dempe den usunne boligprisveksten som er utløst av historisk lave renter og færre forbruksmuligheter under pandemien. Når inflasjonen ser ut til å feste seg på et høyere nivå og norsk økonomi er i vekst, må vi belage oss på høyere renter og en mer normal utvikling i boligmarkedet enn tilfellet har vært siden våren 2020, skriver Geving i en e-post til NRK.