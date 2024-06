– Går det som vi nå tror, blir styringsrenten liggende på 4,5 prosent ut året, før den gradvis settes ned, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Det ventet også de fleste økonomene på forhånd.

Vil dempe prisveksten

Målet til Norges Bank er å få den årlige prisveksten ned til rundt 2 prosent over tid. De siste årene har den vært langt høyere, blant annet fordi kronen er blitt svakere.

Derfor har Norges Bank hevet renten 14 ganger siden høsten 2021 – siste gang i desember i fjor.

– For å bringe prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid, tror vi det vil bli behov for å holde renta oppe noe lenger enn vi tidligere så for oss, sier sentralbanksjefen.

Norges Bank tror at prisveksten vil nærme seg 2 prosent mot slutten av 2027.

I mai i år var kjerneinflasjonen, som er Norges Banks viktigste mål for den årlige prisveksten, 4,1 prosent.

Kronetrøbbel

Den svake norske krona har skapt utfordringer for Norges Bank.

De siste par årene har krona svekket seg, og det gjør at varene vi importerer fra utlandet blir dyrere.

– Kronesvekkelsen vi har bak oss bidrar fortsatt til å holde prisveksten oppe, sier Ida Wolden Bache under pressekonferansen.

Like etter rentebeslutningen ble kjent torsdag formiddag styrker krona seg noe mot euro og amerikanske dollar.