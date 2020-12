Norges Bank holder renten uendret på 0 prosent

Rentebeslutningen var som ventet fra Norges Bank, fordi sentralbanken sa i september at det lå an til nullrente til tampen av 2022.

– Det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro til vi ser klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Styringsrente Ekspandér faktaboks Styringsrenten er Norges Banks viktigste virkemiddel for å stabilisere prisveksten og utviklingen i norsk økonomi.

Styringsrenten i Norge er renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank opp til et fastsatt beløp – en kvote.

Styringsrenten og forventningene om den framtidige utviklingen i styringsrenten påvirker i første rekke rentene mellom banker og hvilket rentenivå bankene tilbyr på innskudd og utlån til sine kunder.

Markedsrentene påvirker i sin tur kronekursen, prisene på verdipapirer, boligprisene og etterspørselen etter lån, forbruk og investeringer. Kilde: Norges Bank

Raskere renteoppgang

Styringsrenten var på 1,5 prosent før koronapandemien traff i mars. Norges Bank kan sette opp renten igjen når norsk økonomi er på beina.

«Lave renter bidrar til å bringe produksjon og sysselsetting raskere tilbake mot mer normale nivåer. Det reduserer faren for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå.» skriver Norges Bank.

Sentralbanken holder nå en knapp på at styringsrenten skal opp i første halvår av 2022.

September er sist Norges Bank sa noe om veien videre i en pengepolitisk rapport. Da trodde sentralbanken på renteoppgangn i slutten av 2022.

Siden har Europa havnet i en ny smittebølge. Politikerne har svart med tiltak som har stengt ned deler av økonomien i november og desember.

Norges Bank spør jevnlig bedrifter i sitt Regionale nettverk om hva de tror om økonomien fremover. I månedsskiftet oktober til november, meldte bedriftene om uvanlig stor usikkerhet.

Vaksine og høyere oljepris

Men flere hendelser har varslet om bedre tider fremover, noe Norges Bank vektlegger.

Legemiddelselskaper kan vise til at covid-19-vaksinene virker i studiene som er gjort. Vaksinering har startet enkelte steder i Europa. I Norge vil de første vaksinene settes i slutten av desember.

«Det vil kunne gi en raskere oppgang i den økonomiske aktiviteten enn tidligere antatt. Likevel vil det trolig ta tid før produksjon og sysselsetting er tilbake på nivåene fra før pandemien.» Skriver sentralbanken.

I september hadde oljeprisen steget til over 40 dollar fatet. I desember passerte oljeprisen 50 dollar fatet. Oljeprisen er over de forrige snittanslagene til Norges Bank for de neste årene. Verdien til den norske kronen mot andre valutaer er også blitt sterkere.

Uendret krav til bankenes buffer

I tillegg til å sette styringsrenten, gir Norges Bank i dag råd til Finansdepartementet om hvor stor buffer bankene bør ha. Kravet skal sikre at bankene tåler tap.

Norges Bank råder regjeringen til å holde motsyklisk kapitalbuffer på 1 prosent, som er samme nivå som i dag.

«Slik komiteen nå vurderer den økonomiske utviklingen og utsiktene til tap og utlånskapasitet i bankene, vil den gi råd om økt bufferkrav i løpet av 2021. Komiteen ser for seg at bufferen på noe sikt skal tilbake til 2,5 prosent.» Skriver Norges Bank.

Sentralbanken mener regjeringens støtteordninger til bedrifter og vaksinenyhetene gir mindre risiko for at bankene må ta store tap med det første.