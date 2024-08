Norges Bank holder renten uendret

– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten trolig holdes på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i pressemeldingen torsdag formiddag.

Den sterke svekkelsen av kronen gjennom sommeren, har ført til spenning rundt beslutningen – og om Norges Bank plutselig ville kunne heve renten.

Likevel ventet et flertall av økonomene at renten skulle bli stående.

Samtidig var prisveksten i juni og juli lavere enn det Norges Bank hadde sett for seg.

Målet til Norges Bank er å få prisveksten ned til rundt 2 prosent årlig, og de bruker renten for å få det til. De siste årene har prisveksten vært langt høyere – noe som har ført til at renten har blitt satt opp 14 ganger siden høsten 2021.

I juli var kjerneinflasjonen, som er Norges Banks viktigste mål for den årlige prisveksten, 3,3 prosent.

– Prisveksten er fortsatt over målet, og det er noen forhold som kan bidra til å holde prisveksten oppe fremover. Det ene er svekkelsen av kronen, det andre er at lønningene har steget mye de siste årene, sa sentralbanksjefen under pressekonferansen.

Styringsrenta i prosent Styringsrenta settes åtte ganger i året av Norges Bank. Styringsrenta styrer rentene i bankene, og påvirker dine boligutgifter. Målet med å sette opp renta er at de høye prisene skal gå ned igjen. Prognosen forteller oss hvordan Norges bank tror renta vil utvikle seg fremover. Les mer om kilder og forbehold her. Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1 % 2 % 3 % 4 % 4,5 % Prognose Norges bank

Kronetrøbbel

Den svake norske krona har lenge vært en utfordring for Norges Bank.

Når krona er svak, blir det dyrere for oss å handle varer fra utlandet. Det gjør det vanskeligere for Norges Bank å få ned prisveksten.

– Komiteens vurdering er at det trolig er behov for å holde renten oppe en god stund fremover for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid, står det i pressemeldingen fra Norges Bank.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea sier til NRK at det er en god stund til renta skal ned.

– Hadde det ikke vært for kronekursen, hadde det nok vært lettere for Norges Bank å si at rentekuttet kanskje kunne kommet litt tidligere, sier han.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea. Foto: Tom Balgaard / Tom Balgaard/NRK

– Åpner mer for kutt før jul

I forbindelse med Norges Banks rentemøte i juni sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache at hvis det går som Norges Bank tror, blir styringsrenten liggende på 4,5 prosent ut året, før den gradvis settes ned.

I pressemeldingen som kom torsdag formiddag, står det derimot ingenting om når sentralbanken planlegger å kutte renta.

– Når de har valgt å ta ut den setningen, tar vi det som et tegn på at de åpner mer for et rentekutt før jul. De har valgt en vagere formulering om at styringsrenten blir liggende på dagens nivå «en god stund fremover», sier Haugland.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB. Foto: William Jobling / NRK

Også Haugland peker på at Norges Bank er særlig opptatt av utviklingen i kronekursen fremover.

Norges Bank skriver i pressemeldingen at hvis det blir utsikter til at prisveksten holder seg oppe lenger enn tidligere anslått, kan renten bli satt opp.

Men sjeføkonomen tror ikke at det er spesielt høy sannsynlighet for det.

– Det er langt fra utelukket at det kan bli en renteheving. Det er en risiko for at det kan skje, men jeg syns ikke det ser så sannsynlig ut nå. Vår prognose er at første rentekutt kommer i mars, sier hun.