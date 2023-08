Norges Bank hever styringsrenten til 4 prosent

Styringsrenten heves med 0,25 prosentpoeng til 4 prosent, melder Norges Bank.

– Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Går det som vi nå tror, setter vi styringsrenten videre opp i september, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB tror rentetoppen er nådd i september.

– Jeg tror rentetoppen er nådd i september på 4,25 prosent, sier hun.

– Men vi må belage oss på at vi kommer til å ha høye renter en god stund. Vi må til desember neste år før vi ser rentene faller igjen, og renten skal ikke ned igjen på samme nivå som før pandemien, fortsetter Haugland.

Før rentebeslutningen ble kjent torsdag formiddag, ventet Haugland og flere andre økonomer at Norges Bank kom til å sette opp renten.

Styringsrenta i prosent Styringsrenta settes åtte ganger i året av Norges Bank. Styringsrenta styrer rentene i bankene, og påvirker dine boligutgifter. Målet med å sette opp renta er at de høye prisene skal gå ned igjen. Prognosen forteller oss hvordan Norges bank tror renta vil utvikle seg fremover. Les mer om kilder og forbehold her. Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 % 2 % 3 % 4 % 4 % Prognose Norges bank

Det er flere faktorer som spiller inn når sentralbanken skal bestemme renten. Prisveksten og kronekursen er to av dem.

Kjerneinflasjonen, som gir et bilde på den underliggende prisveksten, tok seg ned til 6,4 prosent i juli.

Det er 0,1 prosentpoeng høyere enn Norges Banks estimater fra juni.

Kronen er litt sterkere enn forventet, men den samlede utviklingen i norsk økonomi er stort sett som sentralbanken trodde i juni.

– Som ventet hevet sentralbanken renten med 0,25 prosentpoeng. Det vi skal legge merke til i pressemeldingen, er at de legger opp til at renten skal heves igjen i september, sier seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken til NRK like etter rentebeslutningen ble kjent.

– I juni estimerte Norges Bank at renten skulle opp en gang til i løpet av fjerde kvartal. Nå sier de at neste renteheving sannsynligvis kommer i september. Man skal ikke utelukke at det kan komme enda en renteheving etter september, fortsetter hun.

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken. Foto: Handelsbanken

Dyrere boliglån

For nordmenn som har boliglån, vil høyere renter bety økte renteutgifter. Midtgaard i Handelsbanken tror vi kommer til å se en boliglånsrente på mellom 5,5 og 5,75 prosent.

– Da begynner det å bite i lommeboken, og det vil nok merkes i tiden fremover. Det ser ikke ut som rentene kommer ned med det første. Norges Bank ønsker å holde renten høy over en lengre periode for å være sikre på at inflasjonen kommer ned, sier hun.

Rentekalkulator Kalkulatoren bruker formel for annuitetslån for å beregne dine månedlige kostnader. Her brukes nominell rente. Det vil si at det vil komme ett transaksjonsgebyr i tillegg som vil variere fra bank til bank. Dagens rente er hentet fra DNBs boliglånsrente for unge, og ulike banker vil ha ulik rente. Tallene som oppgis her vil derfor bli omtrentlige for deg. Månedlige utgifter er renter og avdrag samlet. Les mer om kilder og forbehold her. Se hvor mye du må betale hvis renta øker. Rente 4,8 % 5 % 5,4 % Prognose 2024 6 % 7 % Ditt lån Nedbetalingstid nå Månedlige utgifter 18 244 kr Økte renteutgifter 1 569 kr Det vil si en total utgift på 18 244 kroner i måneden, som betyr 1 569 kroner mer i ekstra renteutgifter enn det du betaler i dag. Renteutgifter er det du må betale ekstra når renta øker fra dagens rente på 4,5%

Seniorøkonomen mener renten kommer til å holde seg på et høyt nivå helt ut 2025.

– Vi tror rentene vil holde seg på et høyere nivå enn det man har vært vant til. Sent neste år, i tredje eller fjerde kvartal, kan det kanskje være Norges Bank gjør ett rentekutt. Men styringsrenten vil holde seg på et høyt nivå helt ut 2025, sier hun.

– En stor belastning

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund skriver i en e-post at dagens beslutning om å sette styringsrenten til 4 prosent føyer seg inn i rekken av dårlige nyheter for mange unges boligdrøm.

– Samtidig er det en stor belastning for de rekordmange unge som kjøpte sin første bolig i 2020 og 2021 da styringsrenten var på 0 prosent tilbake, skriver han.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund skriver at dagens beslutning om å heve styringsrenten til 4 prosent føyer seg inn i rekken av dårlige nyheter for mange unges boligdrøm. Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten

Geving trekker frem at mange husholdninger har høye lån, spesielt knyttet til bolig.

– Etter vårt skjønn bør sentralbanken ta større hensyn til husholdningenes situasjon. Styringsrenten er allerede på et høyt nivå, husholdningene vil bli stadig fattigere og bankene vil bli stadig rikere på det etablerte rentenivået, skriver han.

– Verden er usikker

Da NRK snakket med sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea onsdag ettermiddag, sa han at verden er usikker, men at vi begynner å nærme oss slutten på rentehevingssyklusen.

– Det ser vi også i andre land. For hver renteøkning blir det stadig mindre rom for forbrukerne til å bruke penger, og vi har grunn til å tro at det blir litt lavere fart i økonomien nå, sa sjeføkonomen.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets. Foto: Tom Balgaard / Tom Balgaard/NRK

– Kommer dette rentenivået til å bli den nye normalen?

– Vi bør håpe at rentene ikke blir kjempelave. Vi har hatt et ekstremt lavt rentenivå, og jeg tror ikke vi skal tilbake igjen dit. Det er ikke sikkert boliglånsrentene skal ligge på 5,5 til 6 prosent heller, men kanskje rundt 4,5 til 5 prosent. Det bør vi planlegge for, svarte han.