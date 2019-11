Norge vil redde Kina fra grisekrise

Norske myndigheter vil eksportere svin og meieriprodukter til Kina og har startet med papirarbeidet. Landbruksminister Olaug Bollestad er nå på et seksdagers besøk i Kina, hvor hun skryter av det Norge har å selge.

Grisebøndene i Kina sliter, de er hardt rammet av afrikansk svinepest og prisene har steget mye i det siste.

Siden utbruddet først ble oppdaget i det vestlige Kina i august i fjor, har det nå spredt seg til hele landet.

Prisene på Kinas grisekjøtt har tredoblet seg bare i 2019. Kundene er svært skeptiske.

Kinas nasjonale statistikkbyrå sier at antall griser i landet allerede er blitt redusert med 40 millioner etter sykdomsutbruddet. Det er rundt ti prosent av den kinesiske svinebesetningen.

Bollestad vil eksportere norsk gris

Fredag besøkte landbruksminister Bollestad blant annet en slakter og hun har fått innblikk i det kinesiske landbruket.

– Norge har et potensiale for å produsere kjøtt som det er lavere klimaavtrykk på, kjøtt som stammer fra god dyrevelferd og ikke minst har vært gjennom lavt antibiotikabruk. Det tror jeg er viktig for Kina, sier Bollestad.

Den kinesiske slakteren Yang Baohua sier at hun ønsker at kinesiske myndigheter skal stabilisere prisene på grisekjøtt.

Den kinesiske slakteren Yang Baohua fikk den norske landbruksministeren på besøk i dag. Foto: Fang Yongbin

– Vi klarer ikke å overleve om det fortsetter sånn. Befolkningen kan ikke tolerere dette stort lenger, og det kan heller ikke vi i kjøttbransjen, sier hun.

Visetoll- og importministeren i Kina har bekreftet overfor landbruksdepartementet at de har mottatt de norske søknadene, og nå venter norske myndigheter på at de oppfyller importkravene.

Kina eksporterte i 2018 jordbruksprodukter til Norge for cirka 1,2 milliarder kroner, mens Norge på sin side eksporterte jordbruksprodukter for 115 millioner kroner til Kina – i hovedsak tilberedte næringsmidler, hud, skinn og drikkevann.

Uklare tall

Grisekjøtt er viktig i kinesisk kosthold, og nesten alt som produseres i Kina blir også spist i landet. Derfor er denne sykdommen veldig alvorlig for kineserne.

En av kundene hos slakteren, Huang Li, ønsker norsk grisekjøtt velkommen.

Huang Li er en av kineserne som ønsker norsk grisekjøtt velkommen til Kina. Foto: Fang Yongbin

– Vær så snill og gi oss norsk grisekjøtt. Det aller viktigste er at vi får mer grillribbe, sier han.

Hvor store områder som er rammet av tragedien er vanskelig å få oversikt over i Kina.

Kinesisk statistikk er notorisk upålitelig, særlig i de tilfeller lokale myndigheter må rapportere ubehagelige tall oppover i systemet.

Også Vest-Europa har sett tilfeller at afrikansk svinepest det siste året etter at det tidligere har vært tilfeller i Øst-Europa.

Danmark har satt opp et sju mil langt gjerde mot grensen til Tyskland for å hindre at smittede villsvin kommer inn i landet og skader landets griseproduksjon.