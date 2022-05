Norge vil hente 2500 flyktninger fra Moldova – bare 14 kommer

I løpet av fredag tar et fly av fra Moldova med ukrainske flyktninger som skal til Norge. Dette er en del av en formell avtale som er gjort mellom Moldova og andre europeiske land, inkludert vårt eget.

Norge har sagt ja til å hente 2.500 flyktninger på denne måten. Statsminister Jonas Gahr Støre fortalte selv om avtalen på en pressekonferanse 17. mars.

Men bare 14 ukrainere er med til Norge.

Moldova huset en stund over 400.000 ukrainske flyktninger, men av dem er rundt 100.000 igjen i landet, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Dette er en stor belastning for det fattige landet, som har bedt andre land om hjelp, under forutsetning av at ukrainerne selv vil reise videre.

Til nå har den europeiske ordningen for å hente ukrainske flyktninger fra Moldova, bare ført til at rundt 1300 flyktninger har reist derfra.

En ukrainsk gutt venter på transport i en bil fra FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR. Så langt er bare 1300 ukrainere flydd ut fra Moldova, som har bedt andre land om avlastning. Foto: Aurel Obreja / AP

Noen titalls sa ja, færre blir med

I ukevis har det vært forberedt transport av flyktninger til Norge fra Moldova, og for ti dager siden gikk UDI ut med en pressemelding om at 38 ukrainske flyktninger hadde sagt ja til å komme til Norge.

Seniorrådgiver i UDI, Lisa Mellemberg, tror det kan bli flere som vil reise fra Moldova til Norge etter at de første har kommet. Foto: UDI

Nå sier UDI at det endelige tallet kan bli 14, etter at de siste undersøkelsene er gjort før flyet kan reise. Det er ikke kjent hvorfor de 24 andre har trukket seg, eller ikke kan bli med.

Lisa Mellemberg er seniorrådgiver i UDI, og jobber med å hente ukrainere fra Moldova.

– Det er krevende å nå ut med informasjon til ukrainerne om muligheten for å reise, siden de gjerne bor hos vertsfamilier rundt om i landet.

Dette har forsinket og gjort det vanskelig å gjennomføre operasjonen.

Det kan også være andre grunner til at de ikke ønsker å forlate Moldova, sier statssekretær i Justisdepartementet, Astrid Bergmål (Ap).

– Den norske innsatsen med å hjelpe Moldova fortsetter, selv om det er få som har sagt ja til å være med nå, sier statssekretær Astrid Bergmål i Justisdepartementet. Foto: Virke

– De som skal komme til Norge må jo ønske det selv, og jeg har stor forståelse for mange som er i Moldova fra Ukraina gjerne vil bli der. De er nærme Ukraina, og har kanskje familie som er igjen der, ektemann og barn, men det endrer ikke vår holdning til at vi skal stille opp for de som ønsker å komme hit gjennom den avtalen, sier hun.

Planlegger nye flyvninger

Hverken UDI eller Justisdepartementet vil gi noen detaljer om flyvningene, men etter det NRK erfarer benyttes rutefly til de ukrainske flyktningene.

Flyet går i dag, ukrainerne er ventet til Norge i morgen.

Regjeringen og UDI fortsetter derfor arbeidet med å få til flere flytransporter av flyktninger ut av Moldova, sier Astrid Bergmål.

– Det jobbes videre med dette i det europeiske samarbeidet, og det er nå i gang, og vi er klare for å ta imot flere enn de første som nå kommer.

I UDI håper de det kan bli lettere å få informert om tilbudet nå når det første flyet går.

– Det kan ha en positiv effekt at dette kommer i gang, ved at ordet sprer seg og at flere kan få ønske om å reise til Norge, sier Lisa Mellemberg til NRK.