Norge vil gi kollektiv beskyttelse til ukrainere

Statsminister Jonas Gahr Støre og justisminister Emilie Enger Mehl opplyste om beslutningen om kollektiv beskyttelse til ukrainere under en pressekonferanse fredag kveld.

– Vi kan stå overfor den mest alvorlige humanitære krisen i Europa siden andre verdenskrig, sa Støre.

Ifølge statsministeren har 300 flyktninger kommet til Norge. Dette tallet kommer til å øke, sta han fra talerstolen.

Flyktningene fra Ukraina vil få rask hjelp i Norge, lover han.

– Det betyr at mennesker som flykter fra Ukraina, slipper en tidkrevende behandling, og de kan få raskere hjelp når de kommer til Norge og skal få beskyttelse her, sa statsminister.

Justisminister Emilie Enger Mehl sier at Norge skal være en sikker havn for ukrainere på flukt.

– Vi skal stille opp for de som nå rømmer fra kuler, bomber. Det tåler ikke mennesker, vi skal gi dem beskyttelse, hjelp og omsorg, sier justisministeren.

Enger Mehl sier at ordningen om kollektiv beskyttelse tas i bruk når mange flykter samtidig.

– Ordningen er effektiv, både for de som trenger hjelp, og for de som skal gi hjelpen. Det gjør at vi kan hjelpe mange raskt, sa Enger Mehl.

Les også: Innsamlingsaksjoner over hele landet: – Engasjementet og givergleden er enorm

«Støtter helhjertet»

– Høyre støtter helhjertet opp om at det gis kollektiv beskyttelse til flyktninger fra Ukraina. Vi mener alltid at flyktninger hjelpes best i nærområdene. Nå er det vi som er nærområdene. Da må Norge, som andre land i Europa, stille opp, sier innvandringspolitisk talsperson Mari Holm Lønseth i Høyre.

Hun mener det nå haster å med bygge opp kapasiteten på mottakene.

– Det er viktig at vi er i forkant av det som kan bli en svært krevende situasjon. Derfor er det så veldig godt å se den imponerende viljen norske kommuner nå viser til å bidra.

Les også: Flyktninger er ankommet Torp: – Barna skjønner ikke hva som skjer i Ukraina

Vil busse ukrainere

Venstre-nestleder Abid Raja støtter den kollektive beskyttelsen av ukrainere på flukt. Han mener Norge bør hente ukrainere ut fra grenseområdene.

– I stedet for at millioner av mennesker i en sårbar situasjon skal ta seg gjennom Europa på egen hånd, bør vi i en akutt fase vurdere å hente ukrainske flyktninger fra grenseområdene til Norge. Slik de hvite bussene hentet folk hjem fra et krigsherjet kontinent på slutten av andre verdenskrig, sier Raja til NTB.

– Må handle resolutt

– Jeg er glad for at regjeringen følger oss på dette. Det er rett og viktig at Norge nå handler like resolutt som EU og gir kollektivt opphold til ukrainerne, sier SVs asylpolitiske talsperson Grete Wold i en e-post til NTB.