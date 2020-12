Norge truer med å stenge EU-fiskere ute fra norske farvann fra nyttår

– Dersom vi ikke har avtaler per 1. januar, vil vi ikke åpne Norges økonomiske sone for fiske med fartøy fra EU og Storbritannia, sa fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i Stortinget i dag.

– Vi kan heller ikke forvente at norske fartøyer vil få adgang til deres soner, før det foreligger avtaler, konstaterte statsråden.

Han orienterte også om bakteppet for budskapet.

– Forhandlingene med EU og Storbritannia om fiskeriavtaler for 2021 er sterkt forsinket, på grunn av forsinkelsene i brexit-forhandlingene mellom de to og fiskerienes plass i disse. Dette innebærer at det ikke er gitt at forhandlingene er ferdige før årsskiftet.

Ønsker trepartssamtaler

Ingebrigtsen understreket at man fra norsk side ønsker å få i gang forhandlinger mellom Norge, Storbritannia og EU.

– Norge har i lengre tid tatt til orde for å komme i gang med arbeidet med en trilateral avtale. Fra vår side er det ønskelig at dette skal komme i gang så snart situasjonen mellom EU og Storbritannia er avtalt.

Norge har i over 40 år hatt et fiskerisamarbeid med EU. Samarbeidet innebærer blant annet at norske fiskere har kunnet fiske i EUs farvann, og omvendt.

For å ivareta samarbeidet med EU er partene enige om å innlede forhandlinger neste år om en ny avtale som skal erstatte den 40 år gamle overenskomsten.

Selvstendig fiskerinasjon

Ingebrigtsen viste i Stortinget til at Storbritannia blir en viktig, selvstendig fiskerinasjon etter at overgangsperioden med EU utløper 31. desember. Fra nyttår vil landet kunne opptre som en selvstendig kyststat.

Det norske fiskerisamarbeidet med britene fastlegges i årlige, separate avtaler.

– Som en av våre nærmeste naboer er det viktig at vi etablerer et godt og nært samarbeid med Storbritannia, sier statsråden.

– Samarbeidsklimaet i forhandlingsperioden har, på tross av digitale forhandlinger og korona, vært åpent, positivt og godt og preget av vilje til å komme til enighet.