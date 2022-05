Norge skal ta imot sårede ukrainske soldater

Norge har tidligere vedtatt å ta imot 550 pasienter fra Ukraina.

Nå er det klart at også sårede soldater er blant dem som kan komme til Norge som pasienter.

18 sivile pasienter hadde blitt medisinsk evakuert fra Ukraina til Norge den 10. mai, ifølge et skriftlig svar fra justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til Stortinget.

– Regjeringen vil nå også ta imot sårede soldater, sier hun i en pressemelding tirsdag kveld.

Allerede 23. april ble Norge først bedt om å yte bistand gjennom EUs ordning for sivil beredskap. Deretter kom det tre nye forespørsler i mai.

Justisministeren sier det har vært behov for å sikre at de har lov til å gjøre dette siden Norge ikke har erfaring med medisinsk evakuering av sårede soldater fra en pågående konflikt.

– Det har vært behov for å sikre at det er innenfor regelverket også å inkludere sårede soldater i ordningen med medisinsk evakuering, sier Mehl i pressemeldingen.

Norge er allerede en av de største bidragsyterne i ordningen for medisinsk evakuering av sivile fra krigen i Ukraina, ifølge Mehl.

Mener regjeringen har brukt for lang tid

Høyre ba tirsdag om at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) måtte hasteinnkalles for å svare på hvorfor Norge ikke har hentet skadde ukrainske soldater.

Justispolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland, mener det har tatt altfor lang tid å bestemme seg for å ta imot de sårede soldatene og mener regjeringen har vist sendrektighet i saken.

– De sleper bena etter seg og klarer ikke engang peke på hvem som er ansvarlig for å svare oss om hva regjeringen gjør. Og hvor er statsministeren? spør Stensland.

Også Venstre-leder Guri Melby reagerer på tidsbruken til Regjeringen i denne saken.

– Justisministeren virker handlingslammet. Hun gir ingen forklaring på hvorfor det tar lang tid å behandle dette i regjeringen, sier Melby til NRK.

– Første henvendelse kom fra Ukraina for over en måned siden og Venstre stilte spørsmål for to uker siden, sier Melby.

Sveinung Stensland sitter i justiskomiteen for partiet Høyre. Foto: Trond Lydersen / NRK

Vil at Norge skal ta imot soldater direkte fra Ukraina

Venstreleder Guri Melby stiller spørsmål ved om Regjeringen planlegger at Norge skal hente soldatene direkte fra Ukraina eller om det blir fra tredjeland.

– Jeg håper nå at Norge tar ansvar som andre land og henter dem direkte fra Ukraina, sier hun

Hun mener også det føyer seg inn i rekken av treghet i måten regjeringen håndterer ting på.

– Når det er snakk om liv og død så må vi forvente at det går raskere enn dette her, sier Melby.

Venstreleder Guri Melby Foto: Torstein Bøe

Sveinung Stensland er kritisk til at regjeringen ikke sier når de første soldatene skal hentes.

– De har tidligere antydet at de tar imot soldater. Nå sier de at de vil ta imot, men de sier ikke når.

– Hva forventer du?

– At det skjer så raskt som mulig. Dette burde vært gjort tidligere, sier Stensland.

Flere land som Tyskland, Storbritannia og Polen har allerede tatt imot pasienter, påpeker Høyre-politikeren.

– Behovet er stort. 270 sykehus og helseinstitusjoner har blitt angrepet av russerne i Ukraina. Både Storbritannia og Polen var tidlig ute med å ta imot sårede ukrainske soldater. Også Tyskland har tatt imot, sier Sveinung Stensland.