Norge mener EUs forslag til innreiseregler ikke er strenge nok

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

EU-kommisjonen foreslår å tillate innreise for alle fullvaksinerte. Kravet skal være at man er fullvaksinert med en vaksine godkjent i EU minst 14 dager før innreise. Dette kan senere utvides til å følge en liste over vaksiner som er godkjent for nødbruk av Verdens helseorganisasjon.

Forslaget omhandler såkalte ikke-nødvendige reiser fra utenfor EU.

Det mener norske myndigheter ikke er strengt nok.

– Det EU forslår i dag, er at for eksempel reisende fra India og Pakistan skal kunne komme inn til Norge uten å gå i karantene, uten å teste seg, hvis de har en attest på at de er vaksinert. Det er ikke godt nok, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helsedepartementet til NRK.

IKKE PÅ VILKÅR: Statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helsedepartementet sier det ikke er aktuelt å lempe på resievilkårene nå. Foto: Regjeringen.no/Borgos

Han sier det er veldig viktig at man kan se at dokumentasjonen på at man er fullvaksinert, faktisk er korrekt.

Problemet er at det per i dag ikke finnes én felles standard for slik attester. Det gjør at det i praksis er umulig å vite om en attest viser om man er fullvaksinert eller ikke.

– Å lempe på våre regler nå, uten å vite om en attest er falsk eller ikke, det vil ikke være klokt eller riktig, sier Korkunc.

Han sier Norge selv bestemmer hvilke regler for innreise som skal gjelde for oss.

Norsk næringsliv vil ha EU-regler

EU-kommisjonen har også foreslått å slippe inn alle som kommer fra land der den epidemiologiske situasjonen er god. De vil også øke grensen for hvor mange nye smittetilfeller som er greit i et land før døren stenges for innreise.

Nå sier norsk næringsliv at eventuelle lettelser i EU også må gjelde for Norge.

– Norske bedrifter må få tilgang til internasjonale reiser i samme omfang som konkurrenter i andre land. Det er særlig viktig at Norge slutter seg til de rammer for internasjonal reising som legges i EU, sier Nina Melsom, som er direktør før Arbeidsliv i NHO, til NTB.

Hun får støtte fra Virke Reiseliv.

LIKE VILKÅR: Astrid Bergmål i Virke reiseliv mener norsk næringsliv må få samme vilkår som sine konkurrenter i EU. Foto: Virke

– Vi forventer at norske myndigheter følger kommisjonens anbefalinger. Dette handler om å få på plass en trygg gjenåpning av reisevirksomhet på tvers av grensene. Om Norge ikke henger sammen med EU, vil vi bli valgt bort til fordel for andre land til sommeren. Det vil kunne ta knekken på en hardt prøvet reiselivsnæring og de mange arbeidsplassene som står i fare for å ryke, sier leder Astrid Bergmål til NTB.

Samarbeider om vaksinepass

Korkunc sier det likevel er lys i reisetunnelen. EU holder på å utarbeide et vaksinepass, et arbeid også Norge er med på.

– EU jobber vi tett sammen med for å lage et korona-sertifikat som kommer i slutten av juni som nettopp skal kunne verifisere at du er fullvaksinert eller vaksinert. Når det er på plass, så er vi positive til å lempe på reglene, sier Korkunc.

Det kan bety at det også kan bli lettere å reise allerede etter første vaksinedose.

– Slik vi ser på det nå, så er det veldig god effekt av vaksine selv etter én dose, så det er absolutt noe vi vurderer, sier Korkunc.