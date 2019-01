Norge kaller palestinsk TV-innslag «frastøtende»

Årlig bidrar Norge med store summer til palestinske selvstyremyndigheter, og i 2017 var beløpet 700 millioner kroner.

De palestinske selvstyremyndighetene driver en TV-stasjon, som ved flere anledninger har sendt antisemittisk innhold.

14. desember i fjor sendte TV-kanalen en preken av Sheikh Osama Al-Tibi ved Taqwa moskeen nær Ramallah på Vestbredden.

Han sier «jødene ikke har forandret seg gjennom historien».

– De er blant de korrupte av Allahs skapninger, og menneskeheten vil aldri klare å sameksistere med dem. Dette er grunnen, mine brødre, at til og med Europa, Amerika og så videre «kastet opp» jødene, helt ned til den siste. De «kastet opp» hver eneste jøde. Og så kastet de dem til landene som tilhører arabere og muslimer. De gjorde det ikke av kjærlighet til jødene. De gjorde det for å få slutt på deres korrupsjon og tyranni, sier sjeiken til forsamlingen.

Se hele videoklippet her:

Fredagsprekenen er oversatt av organisasjonen MEMRI som er basert i USA og etablert av israelere. Målet er å overvåke media i Midtøsten, også den arabiske delen. NRK har kontrollert at oversettelsen er riktig.

– Velkjente antisemittiske forestillinger

Forsker Vibeke Moe ved HL-senteret sier innslaget har klare antisemittiske trekk. Foto: Tormod Strand / NRK

– De klippene jeg har sett, inneholder en rekke velkjente antisemittiske forestillinger. Ytringene er antisemittiske fordi de hevder at jøder har iboende, negative karaktertrekk kun i kraft av å være jøder, sier forsker Vibeke Moe på Holocaust-senteret i Oslo.

Vold legger spesiell vekt på at uttalelsene er rettet mot alle jøder som gruppe.

– Jøder beskrives blant annet som illojale, ikke til å stole på, kompromissløse, kun opptatt av egne interesser, og ikke minst som farlige. Taleren begrunner også historiske jødeforfølgelser ved å vise til disse negative, «jødiske» egenskapene, og legger dermed skylden for forfølgelsene på jødene selv, sier Vold.

Se HL-senteret begrunne hvorfor dette er jødehat, og at det også har en smitteeffekt inn i Europa. Du trenger javascript for å se video. Se HL-senteret begrunne hvorfor dette er jødehat, og at det også har en smitteeffekt inn i Europa.

Norsk UD: – Frastøtende

Norge har siden 2006 støttet de palestinske selvstyremyndighetene med syv milliarder kroner. Utenriksdepartementet reagerer på det palestinsk TV har kringkastet.

– Innholdet i denne prekenen er frastøtende og åpenbart antisemittisk. Det er et eksempel på en uttalelse som bryter ned tilliten mellom palestinere og israelere, og gjør sameksistens vanskeligere. Dette er uakseptabelt, og noe Norge tar sterkt avstand fra og noe vi ser svært alvorlig på, sier statssekretær i Utenriksdepartementet Audun Paulsen(H).

– Dette er ikke første gang palestinsk TV sender antisemittisk budskap. Hva gjør Norge med dette?

– Vi tar det opp med palestinske myndigheter, og har en klar forventning om at dette forfølges og tas opp av palestinske myndigheter.

UD sier de ennå ikke har tatt opp dette konkrete innslaget med palestinske myndigheter, men sier de vil gjøre det.

Også den nye regjeringsplattformen som kom i forrige uke, inneholder formuleringer om jødehat. Under punktet om utvikling og bistand står det følgende i plattformen:

«Ikke støtte organisasjoner som oppfordrer til vold eller som fremmer hatefulle ytringer, rasisme eller antisemittisme, herunder i de palestinske områdene.»

– Ingen bedring

NRK var i de palestinske områdene på Vestbredden i 2013 for å lage reportasje på jødehat som ble kringkastet i palestinsk TV. Blant eksemplene var et innslag på palestinsk barne-TV. Ei jente fikk framsi et dikt. Det lød omtrent slik:

«Våre kriger var for Al Aqsa-moskeen. Vår fiende Sion er Satan med hale».

Programlederne og de andre i studio ga henne ros og applaus.

I andre programmer ble det blant annet framsatt påstander om at Israel sprer narkotika til palestinske ungdommer, og at Israel torturerer og selger organer fra palestinske fanger.

Ifølge MEMRI er ikke innholdet i palestinsk TV, som er eid og delvis kontrollert av de palestinske selvstyremyndighetene, blitt bedre på dette området de siste årene. Det samme mener Palestinian Media Watch.

Denne organisasjonen dokumenterer hvilke verdier palestinsk TV og andre medier formidler til egen befolkning.

Organisasjonen sier de ikke tilhører noen politisk fløy i Israel. De mottar heller ikke pengestøtte fra noe regjeringsorgan, og politiske oppfatninger er ikke tema når organisasjonen ansetter oversettere og andre fagpersoner, ifølge dem selv.

– Ideologien som presenteres til palestinere gjennom den offisielle TV-kanalen til de palestinske myndighetene, er at ondskapen til jøder ligger i genene deres, at det ikke finnes global korrupsjon som ikke jødene står bak, og at Hitler og jødenes lidelser i Europa var Allahs måte å straffe jødene på, på grunn av deres onde natur. Dette skaper, hos den som ser på, en rettferdiggjørelse for å drepe jøder, sier direktøren for PMW, Itamar Marcus til NRK.

Palestina: – En avledningstaktikk

Ambassadør Marie Antoinette Sedin er palestinsk representant til Norge. Hun mener at Israels påstander om hatprat er en avledningstaktikk. Foto: Hungarian Ambiance

NRK har i over en uke prøvd å få et intervju med den palestinske representasjonen i Norge, ved ambassadør Marie Antoinette Sedin.

Hun ønsker ikke å gi et intervju, og har svart med en e-post. Sedin mener generelt at Israels påstander om hatprat på palestinsk side er en avledningstaktikk.

«Påstanden om hatprat er propaganda, for å avlede oppmerksomheten fra Israels ulovlige oppførsel», skriver hun.

«Flere palestinske og internasjonale eksperter har slått fast at omfanget av palestinsk hatprat er betydelig overdrevet, og at hatprat eksisterer i likeså står grad på israelsk side», skriver ambassadøren videre.

Den palestinske ambassadøren skriver også at Israel har trukket seg fra et trepartsamarbeid sammen med USA, der formålet var å unngå hatprat på begge sider.