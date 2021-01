Norge har koronastengt grenseovergangene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det bekrefter Statens vegvesen overfor NRK.no. På Vegvesenets hjemmesider opplyses det at overgangene er stengt på grunn av testplikt. Stengningen ble innført klokken 10.00 lørdag, og gjelder i ubestemt tid.

Målet er å begrense eller hindre importsmitte etter jule- og nyttårsfeiringen.

– Regjeringen har besluttet å innføre obligatorisk koronatest av alle reisende inn til Norge. For å gjøre det mulig så har vi etablert, eller er i ferd med å etablere, teststasjoner på 26 steder, sier Lars Aune, stabssjef i Politidirektoratet.

I tillegg er det 12 andre overgangssteder man kan benytte seg av. Øvrige grenseovergangssteder er ikke lovlig å benytte seg av nå.

Får hjelp av Heimevernet

Ifølge politiets hjemmesider stenges overgangene enten ved bommer eller andre fysiske hindringer. Dette er blant annet biler fra Heimevernet som fysisk hindrer folk i å ta seg over overgangene.

På noen av overgangene vil det ikke være fysiske hindringer, kun skilting. Her vil politiet utføre stikkprøvekontroller av kjøretøy for å sikre at innkjøringsforbudet opprettholdes.

– Det er viktig å si at det ikke er noen grenseovergangssteder som er ulovlig å bruke ut av Norge. Det må vi ta hensyn til. Godstransport går upåvirket av tiltakene, sier Aune.

Samtidig oppfordrer politiet reisende som skal kjøre inn i Norge, om at de bruker åpne overganger der det er etablert teststasjoner. Her gjøres det oppmerksom på at det forventes kø.

– For myndighetene er dette viktig for å sørge for at vi raskest mulig, og mest mulig effektivt, kan teste for å begrense importsmitte. For den reisende er det hensiktsmessig fordi det er praktisk tilrettelagt og raskt å gjøre, sier Aune.

Her er Vegvesenets liste over hvor det er helt stengt, delvis stengt og hvor det er åpent hvis du skal ta deg inn i Norge til lands.

Åpent:

Listen starter på den nye Svinesundsbrua og går suksessivt østover og nordover.

Den nye Svinesundsbrua.

Ørje.

Magnor.

Vauldalen.

Teveldalen - Storlien.

Innsvatnet.

Breivatnet.

Umbukta.

Graddisvegen.

Bjørnfjell.

E8 Nordlysveien.

E45 mot Finland.

Dorvonjarga.

E75 Loganjarga.

Storskog.

I tillegg er grenseovergangssteder som Oslo Lufthavn Gardermoen og andre åpne med teststasjoner.

Delvis stengt:

Overgangene er stengt mellom klokken 15.30 og 08.00 påfølgende dag. Listen starter på den nye Svinesundsbrua og går suksessivt østover og nordover.

Allingmo.

Riksåsen.

Linna.

Støa.

Helt stengt inntil videre:

Listen starter på Gamle Svinesundsbrua og går suksessivt østover og nordover.