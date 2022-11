Onsdag annonserte det danske Sundhedsministeriet at alle i Danmark kan kjøpe oppfriskningsdose av koronavaksine.

Vaksinen kan kjøpes hos leger, apoteket og andre aktører fra 15. november.

Ordningen foregår slik at private aktører kjøper vaksinedoser fra den danske staten til redusert pris. Prisen på vaksinene som deretter selges fastsettes av de enkelte aktørene, slik praksis er med andre vaksiner.

– Den samlede prisen for en vaksinering kan derfor variere, skriver Sundhedsministeriet.

Norge: – Ikke lagt opp til salg

For å sikre vaksinering av risikogrupper i tillegg til forbehold om uforutsette hendelser og nye covid-19-varianter utover vinteren, har den danske regjeringen satt et tak på hvor mange vaksiner som skal frigis til salg på det private markedet.

På spørsmål om Norge har tenkt til å gjøre det samme som danskene, svarer Helsedepartementet at de ikke har lagt opp til salg av vaksinedoser på apotek.

«Vi følger FHIs anbefalinger om hvilke grupper som bør få tilbud om vaksine og oppfriskningsdoser. FHI vurderer fortløpende om vi også bør gi tilbud til personer utenfor de risikogruppene som i dag er anbefalt oppfriskningsdose.»

Det skriver Ole Henrik Krat Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet i en epost til NRK.

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt sier regjeringen ikke har noen planer om å legge til rette for at private aktører kan selge koronavaksiner. Foto: Esten Borgos / Borgos Foto AS

– Mange utfordringer

Direktør for smittevern og vaksine i Folkehelseinstituttet (FHI), Are Stuwitz Berg, sier dette ikke er helt ulikt ordningen Norge har for influensavaksine i dag.

Men han mener det er for mange utfordringer med å innføre samme ordning for koronavaksine på nåværende tidspunkt.

– Dosene er i flerdoseglass og krever en frysekjede for å komme helt frem. Så det er ikke som influensavaksinen som er pakket inn i egne sprøyter og lettere å distribuere og selge som en vanlig vaksine. Dessuten er det vanskelig å skille mellom dem som skal ha vaksinene, altså risikogrupper, og dem som ikke skal få den gratis, sier han til NRK.

Are Stuwitz Berg og FHI mener det er for tidlig med selvbetaling for koronavaksiner i Norge. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Litt for tidlig

Regjeringen har besluttet at kommunene nå kan gi oppfriskningsdose mot covid-19 til risikogrupper mellom 18 og 64 år. T

ilbudet gjelder også personer i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom. FHI har tidligere anbefalt at også alle over 65 år, tar en oppfriskningsdose mot covid-19 i høst.

Berg minner om at vi fortsatt står i en pandemi, og at situasjonen rundt hvem som blir anbefalt å få ny dose kan endre seg.

– Akkurat hvilke grupper vi anbefaler vaksine for, kan endre seg etter hvert hvis vi ser at situasjonen utvikler seg til det verre. Vår anbefaling er derfor at en løsning med selvbetaling er litt for tidlig, sier han.