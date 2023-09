Norge får ikke taletid på FN-sjefens klimamøte

Tidligere har FNs generalsekretær António Guterres uttalt at kun de landene som har troverdige planer for omstilling av sine fossile næringer får tale.

NRK har sett lista før møtet onsdag, der står ikke Norge.

Det har vært usikkert hvem som fikk taletid på møtet til FNs generalsekretær. Kun 50 land får slippe til, «dersom de har noe konkret å komme med», stod det i invitasjonen.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) er i New York og sier Norge har tradisjon for å gjøre nye annonseringer på de formelle klimatoppmøtene, ikke på FNs generalforsamling.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) hadde håpet Norge fikk tale under møte onsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Vi er en av verdens største bidragsytere til det internasjonale regnskogsarbeidet, som er en svært viktig del av globalt klimaarbeid. Norge legger vekt på å være en langsiktig og troverdig samarbeidspartner og bidragsyter både til FN-systemet og til våre samarbeidsland, sier Espen Barth Eide.

Skulle gjerne snakket på møtet

Han peker også på at Norge fremover vil Norge bidra aktivt for at verden skal bli enige om en langsiktig global plan for overgangen til et utslippsfritt energisystem.

– Alt dette skulle vi gjerne snakket om i morgen men vi er ikke blant den fjerdedelen av 193 medlemslandene som taler i dag. Uavhengig av det vil vi delta på møtet med stor interesse, sier Barth-Eide.

Bør være en vekker

– Dette er superpinlig for Norge! Forhåpentligvis er det en skikkelig vekkerklokke for politikerne våre, sier Frode Pleym leder i Greenpeace Norge.

Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, sier de dessverre ventet at Norge ikke fikk tale på klimamøtet. Foto: NTB

Han mener dette viser at Norge ikke har en troverdig omstillingsplan.

– Norge må derfor kunngjøre at vi avslutter all ny oljeleting. Det høye tempoet i oljeindustrien kutter hverken utslipp eller skaper trygge jobber, sier Pleym til NRK.

Bare 34 land får taletid

Ifølge nyhetsbyrået Reuters står kun 34 land på lista over talere.

Av andre land som heller ikke får taletid er USA og Kina, som står for de største utslippene i verden. De forente arabiske emirater, som er vertskap for klimatoppmøtet COP28 i desember, må også bare lytte.

Av dem som får tale er Danmark, Island, Brasil, Canada, Pakistan, Sør-Afrika og Tuvalu, samt EU.

Også selskaper og institusjoner står på talerlisten, blant dem bank- og forsikringskonsernet Allianz, Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet, London by og den amerikanske delstaten California.

Climate Ambition Summit holdes i FNs hovedkvarter onsdag.