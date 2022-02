Norge får ikke lovende koronamedisin – EU-forhandlinger i stampe

Medisinen er blant de første antivirale legemidlene mot koronasykdom, men forhandlingene i EU gjør at det nå er uklart når medisinen blir tilgjengelig i Norge.

– Vi kan bekrefte at Pfizer og EU har snakket sammen en stund for kontraktsvilkårene i en avtale, og de er ikke i mål enda. Det handler ikke om hvorvidt Pfizer kan levere, men at kontrakten mellom Pfizer og EU må på plass, sier Joachim Henriksen i Pfizer Norge til NRK.

Etter det NRK erfarer har EU og Pfizer forhandlet om en innkjøpsavtale for Paxlovid siden november i fjor.

Norge ønsker å kjøpe koronamedisinen gjennom EUs felles innkjøpsordning, og har bestilt 41.000 behandlinger. EUs legemiddelbyrå (EMA) anbefalte betinget godkjenning av legemiddelet i forrige uke.

Men til nå er ikke en eneste pille levert gjennom EU-ordningen.

I Pfizers hjemmemarked USA er det nå mulig å kjøpe Paxlovid på apotek, selv om tilgangen foreløpig er begrenset.

En studie på uvaksinerte koronapasienter i risikogruppen viste at kun 0,8 prosent av dem som fikk medisinen ble innlagt.

I kontrollgruppen, som ikke fikk medisinen, var det 6,3 prosent som ble innlagt. Studien ble gjennomført mens deltavarianten av viruset var dominerende.

Ett av de vanskeligste spørsmålene i forhandlingene med EU skal være graden av Pfizers erstatningsansvar dersom det oppstår bivirkinger.

ANSVAR: Graden av Pfizers erstatningsansvar er ett av de krevende punktene i selskapets forhandlinger med EU. Foto: Håvard Storvestre

– Det er en rekke forskjellige kontraktsvilkår man forhandler om, som for eksempel ansvar, pris og leveringsbetingelser. Det er en hel serie punkter man må bli enig om, sier Henriksen til NRK.

At erstatningsansvar står sentralt i de pågående forhandlingene, bekrefter også statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet overfor NRK.

IKKE STOPPET OPP: Statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen sier det kan ta noe tid å komme til enighet. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

– Vi er ikke kjent med at forhandlingene har stoppet opp. Vi forventer imidlertid at det vil være noe uenighet mellom partene i denne typen forhandlinger, og at det derfor kan ta noe tid å komme til enighet, sier Rønning-Arnesen.

EU-kommisjonens talsperson for helsesaker, Stefan de Keersmaecker, sier til NRK at han ikke kan kommentere forhandlingene med legemiddelselskapet av juridiske årsaker.

Flere land går solo

Men EU-landene står ikke like samlet i forhandlingene med legemiddelselskapene nå som i rundene med vaksineinnkjøp.

Flere store EU-land har valgt å gå i direkte forhandling om innkjøp av Paxlovid.

Tyskland har i følge Deutsche Welle bestilt 1 million behandlinger.

Norge har til nå ikke forhandlet direkte med Pfizer, ifølge selskapet.

– Jeg kan bekrefte at vi ikke har startet bilaterale forhandlinger, sier Henriksen.

– Er det grunn til å tro at landene som inngår egne avtaler nå vil få leveranser raskere?

– Det kan jo ikke utelukkes. Hvis forhandlingene mellom EU og Pfizer trekker enda mer ut i tid, så er det mulig landene som har inngått egne avtaler vil få levering tidligere.

– Er det i deres interesse som produsent å inngå bilaterale avtaler og dermed få høyere pris og færre motkrav?

– Vår hovedtanke er at legemidlene skal raskest mulig ut til pasienter i flest mulig land. Vi har ikke en sterk mening om et land skal velge den ene eller andre løsningen. Så langt har norske myndigheter vurdert at en avtale gjennom EU er den beste løsningen for Norge, og det er helt ok for oss.

Statssekretær Rønning-Arnesen mener en egen avtale kan være et alternativ dersom forhandlingene gjennom EU, forkortet JPA, ikke fører frem.

– En bilateral avtale kan være et alternativ dersom JPA-sporet ikke fører fram. Det er imidlertid ingen grunn til å forvente at landene vil kunne fremforhandle bedre vilkår ved å forhandle alene enn ved å gå sammen i felleseuropeiske forhandlinger, sier Arnesen.

Reduserer risiko med 90 prosent

Pfizer-pillen er en kombimasjon av et nytt molekyl, PF-07321332, og det antivirale virkestoffet ritonavir, som tidligere er brukt i HIV-medisin.

Behandlingen bør startes innen tre dager fra symptomer for best effekt.

Tablettkuren reduserer ifølge Pfizer risiko for alvorlig sykdom og død med 90 prosent.

Spesielt for risikogrupper og de som responderer dårlig på vaksiner, kan antivirale legemiddel gi svært god beskyttelse.

Legemiddelet er i salg på apotek i USA, og i forrige uke ble Paxlovid gitt såkalt betinget godkjenning av det Europeiske legemiddelbyrået EMA.

Norge har bestilt 41.000 behandlinger via EUs felles innkjøpsavtale.