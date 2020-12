– Geir Ugland Jacobsen er gjort til syndebukk for ledelsens og sentralstyrets forsømmelser, skriver leder Arne Østreng i Nordre Aker Frp i en melding til NRK.

Han kaller beslutningen til sentralstyret feig.

Tirsdag kom nyheten om at tidligere fylkesleder Geir Ugland Jacobsen i Oslo Frp er ekskludert fra partiet. Samtidig ble Oslo Frp satt under administrasjon. Det skjedde etter lang tids stridigheter internt i partiet.

Beslutningen til sentralstyret vakte sterke reaksjoner både lokalt og nasjonalt. Lederen i Nordre Aker Frp sier beslutningen har ført til utmeldelser fra Frp.

Knallhardt oppgjør med sentralstyret

– Det har allerede fått konsekvenser. Vi vet at det har vært mange utmeldelser allerede, og flere kommer sikkert til å følge, sier Østreng til NRK.

– Hvordan vurderer du selv hva du kommer til å gjøre i og for partiet?

– For øyeblikket er jeg i tenkeboksen, så jeg kan ikke si noe annet foreløpig. Men jeg vet at andre tenker på andre partier. Det finnes jo mange borgerlige partier som i like stor grad som Frp nå ivaretar de interessene vi synes er viktige for Norge, sier Østreng.

Han går hardt til verks i meldingen, hvor han omtaler Frps sentralstyre som diktatorisk.

– At demokratisk valgte Frp-representanter i Oslo Frp med sin leder, som står for de nødvendige samfunnsendringene man forventer gjennom reell Frp-politikk, nå nedlegges av et diktatorisk sentralstyre, viser en forakt for eget parti og demokratiske prinsipper, skriver Østreng.

– Helt uforståelig

Han sier oppslutningen til partiet har falt det siste året, og at ledelsen og styret burde ha grepet fast i dette tidligere.

– I lys av ovennevnte virker det patetisk at partiledelsen og sentralstyret nå nylig har ekskludert leder av Oslo Frp Geir Ugland Jacobsen. Det virker videre helt uforståelig at hele fylkeslaget for Oslo er satt under administrasjon, skriver Østreng.

Til NRK opplyser han at det er flere i Nordre Aker Frp, som Geir Ugland Jacobsen tilhørte tidligere, som stiller seg bak meldingen hans.

Østreng sier også at han har fått støtteerklæringer fra lokallag både i Oslo og resten av landet.

– Det er snarere ledelsen og sentralstyret som burde ha stilt sine plasser til disposisjon for ikke å ha gjort noe med den uheldige utviklingen langt tidligere, skriver Østreng.

Ut mot Listhaug

Østreng trekker også frem nestleder Sylvi Listhaug i Frp, som i Politisk kvarter på onsdag kom med en advarsel til alle som ønsket å trekke partiet i en nasjonalkonservativ retning:

– Sylvi Listhaugs kommentarer omkring nasjonalisme-begrepet «nasjonalkonservativ» i denne saken er helt upassende og useriøse, og bare må ses på som et forsøk på å avlede ansvaret vekk fra partiledelsen og sentralstyret.

Nestleder Sylvi Listhaug i Frp. Foto: Lise Åserud / NTB

NRK har gjennom Sylvi Listhaugs pressekontakt formidlet påstandene til Østreng.

Litt senere på kvelden får NRK en e-post fra kommunikasjonssjef Kjetil Løset i Frp, som skriver at ingen i partiledelsen kommer til å kommentere dette.

– For øvrig er dette en billig hersketeknikk hun selv har vært utsatt for tidligere. Det er hyklersk og svært skuffende, og hun feller de mange som har støttet henne i tykt og tynt i ryggen, skriver Østreng.