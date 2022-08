– Vi har solgt bilen fordi prisene på drivstoff gikk så enormt opp. Vi har heller tydd til å bruke buss, sier Charlotte Nettum.

Hun og mannen er på handletur på et kjøpesenter i Arendal.

I handleposene har de støvler til ett av de tre barna og undertøy.

– Så nå er dere til fots. Hvordan funker det?

– Det funker bra. Vi har jo tre barn som går i barnehage, så logistikken går heldigvis opp. Busstilbudet er heldigvis bra. Det er billigere, vesentlig billigere å ta buss sier Lars Erik Nettum.

Rekordpessimisme

For nordmenn merker at strømregninger, matregninger og andre varer som øker i pris biter godt fra seg i lommeboka.

Og de tror helt tydelig at det skal gå fra vondt til verre.

I Finans Norges og Kantar Publics sitt ferske forventningsbarometer faller forventningene folk har til egen økonomi til et rekordlavt nivå.

– Folk har et pessimistisk syn på egen økonomi neste år. Nå ser vi et historisk skift, sier administrerende direktør i Finans Norge Idar Kreutzer.

UTVIKLING: Grafen viser utviklingen av økonomisk forventninger fra 1992 til 2022. Grafikk: FINANS NORGE/KANTAR PUBLIC

For nordmenn har gjennomgående hatt god tro på egen økonomi kommende år. Pessimismen nå er mye sterkere enn under finanskrisen, oljekrisen og pandemien. Og det til tross for at norsk økonomi går godt.

Ledigheten er lav og bedriftene sliter med å få nok folk. Likevel har ikke lønningene holdt tritt med prisveksten.

– Det betyr nok at det vi ser med høyere strømpriser, høyere matvarepriser, rentehopp som har begynt å komme har effekt, men utslagene er mye større enn det vi hadde forventet, sier Kreutzer.

Advarer mot for høy rente

Nå er Finans Norge-sjefen redd for at Norges Bank som har varslet at renta skal økes knapt to prosentpoeng til skal være for hissige med renteskruen.

– Det vi frykter, det er at vi nå ser et brått skift i privat forbruk i Norge. Vi vet at privat forbruk er viktig for norsk økonomi, sier Kreutzer.

ADVARER: Administrativ direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, advarer mot for høy rente. Foto: Trond Lydersen / NRK

Han mener det store spørsmålet er om denne pessimismen slår ut i lavere konsum som gjør at renteøkningene ikke er nødvendige.

– Dette er et markert skift som jeg er sikker på at Norges Bank vil ta med når de gjør sine vurderinger. Det er viktig at man ikke kommer med bremsende tiltak etter at toget har begynt å stoppe opp, advarer Kreutzer.

Norges Bank er ventet å øke styringsrenta på torsdag.

Sparer

Familien Nettum kutter nå på forbruket for at neste år skal bli lettere.

– Hvordan ser dere på neste år?

– Vi prøver å spare der vi kan, sier Charlotte Nettum.

– Også prøver vi å spare opp til neste år da, sånn at vi kan få det litt romsligere i økonomien. For akkurat nå så er det veldig trangt, fortsetter hun.