Nordmenn vaksinert i utlandet slipper karantene: – Det er på tide

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Frustrasjonen blant dem som er vaksinert i utlandet har vokst i takt med lettelsene i innreisekarantenen.

For knapt to uker siden kunne vaksinerte og de som har gjennomgått koronasykdom de seks siste månedene, forlate karantenehotellet til fordel for hjemmekarantene.

Forrige uke kom i tillegg nyheten om at fullvaksinerte slipper innreisekarantene.

De som ble sittende igjen på karantenehotellene, var blant annet de som har blitt vaksinert i utlandet.

Slik som Einat Larsen. Da hun besøkte sin syke mor i Israel fikk hun to Pfizer-doser.

Var frustrert

Da NRK møtte henne 3. juni, var hun likevel blant dem som måtte bli igjen på karantenehotellet.

– Jeg følte meg ganske frustrert. Jeg kom på en mandag. På torsdag kunne alle nordmenn som er vaksinert i Norge bare gå, sier Larsen til NRK.

Hadde Larsen vært på karantenehotellet nå, kan det hende situasjonen hadde vært annerledes.

Onsdag åpnet regjeringen nemlig for å etterregistrere koronavaksiner som er tatt i utlandet i det nasjonale vaksinasjonsregisteret.

Forutsetningen er at vaksinene er godkjente av det europeiske legemiddelbyrået (EMA), og at personen som har blitt vaksinert har norsk fødselsnummer eller d-nummer.

Pfizer-vaksinen og Moderna-vaksinen er godkjent av EMA og Norge.

Selv om Janssen-vaksinen og AstraZeneca-vaksinen er tatt ut av det norske vaksinasjonsprogrammet, kan nordmenn vaksinert med disse i utlandet også få disse etterregistrert. For disse er også EMA-godkjente.

Vedtaket trer i kraft i dag.

Dette er reglene for å etterregistrere en vaksine Ekspandér faktaboks Vaksinen du har tatt må være godkjent av det europeiske legemiddelbyrået (EMA)

Du må ha norsk fødselsnummer eller d-nummer

Det er helsepersonell som skal verifisere dokumentasjonen på vaksinen du har tatt i utlandet, og registrere vaksinasjonen i det norske vaksinasjonsprogrammet. Forutsetningen er skriftlig dokumentasjon eller muntlige troverdige kilder

Du må be om en konsultasjon hos fastlege, kommunehelsetjenesten eller privat helsetjeneste i Norge for å dokumentere vaksinasjon fra utlandet Kilde: Regjeringen/FHI

Er man fullvaksinert med en vaksine som er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået (EMA) vil man dermed slippe innreisekarantene, heter det i pressemeldingen.

– Det er litt for sent, i alle fall for min del, sier Larsen.

Larsen understreker at hun også er veldig glad for at vaksinen hennes nå kan etterregistreres i Norge.

Kan besøke moren igjen

Statssekretær Erlend Svardal Bøe (H) i Helse- og omsorgsdepartementet har forståelse for at Larsen synes det har tatt lang tid.

– Men det er og sånn at vi trenger å sørge for at vi har gode systemer for etterregistrering av vaksine. Vi vil for eksempel forhindre at vi får dokumentasjon som er forfalsket eller sånne ting, sier Bøe til NRK.

Erlend Svardal Bøe er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Tora Kyllingstad / NRK

Han sier systemet vil bidra til at Larsen og andre som har tatt EMA-registrerte vaksiner i utlandet får grønt koronasertifikat, og dermed slipper innreisekarantenen.

– Vaksiner som er godkjent av EMA har vi kunnskap om kvalitet, sikkerhet og effekt av de vaksinene. Og alle vaksinene som skal tas i bruk i Norge må ha EMA-godkjenning, fordi vi er medlem av det europeiske legemiddelverket, sier Bøe.

Ifølge Bøe vil regjeringen vurdere om andre vaksiner også kan godkjennes for etterregistrering i Norge.

Når Larsen reiste til Israel i mai, brukte hun totalt 19 dager på karantene der og i Norge. De nye reglene betyr at hun kan reise ned til Israel og moren sin igjen allerede i sommer.

Og tilbringe tid med henne som tidligere gikk til karantene.

– Bare det at jeg slipper karantene gjør at jeg kan besøke henne. Og det er kjempeviktig for meg nå, i den fasen hun er i, sier Larsen.