Nordmenn reiser til Sverige for å handle: UD fraråder svippturer over grensa

Til tross for klare råd fra norske myndigheter om å unngå hamstring, var butikkhyllene i mange norske butikker tomme torsdag og fredag. Nå merker også apotekene pågangen, og Legemiddelverket innførte lørdag rasjonering for nok et legemiddel, insulin.

Norske helsemyndigheter meldte lørdag morgen at man fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Dette er den strengeste form for reiseråd som gis.

– Hva regnes som en «strengt nødvendig» reise?

– Det at vi gir reiseråd er ikke et pålegg. Det betyr at vi gir råd til nordmenn om å la være å reise. Den enkelte må vurdere om reisen er strengt nødvendig, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til NRK.

UDs pressetalsperson Ingrid Kvamen Ekker påpeker at rådet også gjelder Sverige, og viser til et sitat utenriksministeren ga til VG tidligere lørdag. Reiserådet gjelder i første omgang fra 14. mars til 14. april.

Kunde med munnbind handler mat på Eurocash lørdag morgen. Foto: Tomas Berger / NRK

Desperasjon

Lørdag morgen, bare timer etter at reiserådet ble kjent, var det flere nordmenn enn vanlig på butikken Eurocash i Svinesund, ifølge butikksjefen. VG melder også om mange nordmenn i køen utenfor Systembolaget og inne på Nordby kjøpesenter.

Dette til tross for at norske helsemyndigheter også har oppfordret nordmenn til å holde avstand, og ikke oppsøke steder med mange mennesker.

– Man merker desperasjonen ved at folk handler mye varer, det virker som de skal være hjemme lenge. De handler mel, gjør og sukker. Man har hamstret varer i store mengder, sier butikksjef Patrick.

– Vi er løsningsorienterte og tilpasser oss etter det. Vi har tatt inn alle som kan jobbe, og prøver å være hyggelige mot folk i den uroen som er.

Frykt for koronaviruset gjør at hyllene i matbutikkene har vært tomme flere steder i landet den siste tiden. Dette til tross for at norske myndigheter påpeker at hamstring er unødvendig. Du trenger javascript for å se video. Frykt for koronaviruset gjør at hyllene i matbutikkene har vært tomme flere steder i landet den siste tiden. Dette til tross for at norske myndigheter påpeker at hamstring er unødvendig.

Krever stengte grenser

Flere europeiske har nå stengt grensene for å hindre spredningen av koronaviruset. Status lørdag ettermiddag er at rundt 1000 personer er bekreftet smittet i Norge.

Fylkesrådslederne i landets nordligste fylker krever lørdag at Norge stenger grensene i nord.

– I nord er grenseovergangene per nå å betrakte som åpne, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland til NRK.

Han er også klar på at de helst skulle ha sett at tiltaket ble innført over hele landet.

– Det er åpenbart at skal du gjøre tiltak, så må det skje overalt. I nord er vi praktisk talt inne i en høysesong for reiselivsnæringa nå. Det er relativt mange som nå søker inn mot Nord-Norge.

Statsminister Erna Solberg har varslet at hun er tilgjengelig for pressen for å svare på spørsmål om regjeringens håndtering korona-pandemien. Det er ventet at spørsmålet om å stenge grensene blir et tema.

– Fullstendig kaos

Moss Avis meldte allerede torsdag at det var lange bilkøer over Svinesundbrua. En mann fra Halden sa til avisa at kaoset minnet litt om slutten av 1990-tallet, da det ofte var kaos på kjøpesenteret i Svinesund.

Butikksjef Patrick sier at torsdagen begynte med bare litt mer handel enn normalt. Virkelig stor pågang ble det ikke før skolene stengte.

– Etter klokken 12 på torsdag var det fullstendig kaos. Det var køer i halve butikken. Vi var ikke forberedt på at det skulle komme så mye mennesker samtidig.