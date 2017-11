Nordmenn punger ut for klimarettssak

Rettssaken vil avgjøre om regjeringens utdeling av nye oljelisenser i Barentshavet strider mot Grunnlovens miljøparagraf 112: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares».

Oljelisenser - 23. konsesjonsrunde Ekspandér faktaboks Kongen i Statsråd tildelte 10. juni 2016 10 nye utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde.

Alle tildelingene er i Barentshavet, hvorav tre er i det nyåpnede området i Barentshavet sørøst utenfor Øst-Finnmark.

Nominasjonene viste størst interesse for arealet i Barentshavet sørøst som nå er erklært utenfor den sårbare iskanten.

Statoil og Det norske er tildelt operatørskapene i de mest omstridte områdene, i Barentshavet Sørøst.

Miljøbevegelsen raser etter at regjeringen for første gang på mer enn 20 år delte ut letelisenser i et nytt område for olje og gass på norsk sokkel.

Saksøkerne Greenpeace og Natur og Ungdom krever at lisensene staten delte ut i 23. Konsesjonsrunde blir erkjent ugyldige.

Greenpeace-leder Truls Gulowsen mener oljeleting i Barentshavet er et svik mot kommende generasjoner. Foto: Greenpeace Norge

– Det vil si at oljeselskapene ikke kan få tilgang til de lisensene. Lisensene er et grovt overgrep mot kommende generasjoners rett til et levelig klima. Vinner vi vil det legge føringer for fremtidige tildelingsrunder, sier leder i Greenpeace Truls Gulowsen.

Blitt mer vanlig i utlandet

At miljøorganisasjoner saksøker regjeringen for å utfordre landets klima- og miljøpolitikk har man sett i flere land allerede, men saken er den første i sitt slag i Norge.

Tingretten i Haag dømte for to år siden Nederlands regjering til å gjennomføre større CO₂-kutt enn planlagt. Dommen skal opp til ankebehandling.

Etter dommen har Nederland skjerpet inn kravene om CO₂-kutt som gir miljøbevegelsen her hjemme inspirasjon.

Klimarettsaker i andre land Ekspandér faktaboks Natur og Ungdom og Greenpeace sin rettssak kommer i kjølvannet av at en nederlandsk domstol pålå myndighetene å følge opp vedtak om at klimautslippene skal reduseres med 25 prosent sammenliknet med 1990-nivå.

I Oregon i USA har retten gått med på å behandle et søksmål som krever at myndighetene reduserer CO2-utslipp for å hindre skader på innbyggernes rett til liv, helse og frihet.

I Pakistan og Belgia er liknende søksmål på vei, og flere land vil følge etter. Dommen som pålegger nederlandske myndigheter å redusere landets utslipp er anket til en høyere domstol. Så langt finnes det ingen rettskraftige dommer som legger føringer for myndighetenes klimapolitikk

– Sånn sett vant miljøbevegelsen i Nederland, selv de skulle tape i ankesaken, sier Gulowsen.

Folk donerer penger

Greenpeace og Natur og Ungdom driver nå i sosiale medier en kampanje hvor de oppfordrer til kronerulling for å ha midler til rettssaken.

– Det er veldig dyrt å bringe miljøsaker for retten i Norge. Det er nok grunnen til at veldig miljøsaker tas til retten. Gjennom kronerullingskampanjer i fjor og i år har klimaspørsmålet fått inn nesten 750.000 kroner. Det er et fantastisk uttrykk for at det er mange mennesker i Norge som synes det er riktig å ta denne saken til retten.

Gulowsen forteller at de 750.000 ikke engang er halvparten av det søksmålet til nå har kostet.

– Men det er et viktig bidrag. Det er helt vanlige folk som har donert penger, stort sett er beløpene på mellom 100 og 2000 kroner.

Staten: Gyldig konsesjonsrunde

Det er regjeringsadvokat Fredrik Sejersted som fører saken på vegne av staten ved Olje- og energidepartementet.

Sejerstad ønsker ikke å kommentere saken, men viser til sluttinnlegget hvor det blant annet heter:

Regjeringsadvokat Fredrik Sejerstad representerer staten i klimasøksmålet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

«Statens syn er at vedtaket om 23. konsesjonsrunde er gyldig. Vedtaket er truffet med klar hjemmel i lov, etter omfattende faglige, administrative og politiske prosesser, som fullt ut er i tråd med de krav grunnloven og annen lovgivning setter.»

Partshjelper på saksøkernes side er Besteforeldrenes klimaaksjon hvor blant andre helseminister Werner Christie, tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen og tidligere statsminister Kåre Willoch er medlem.