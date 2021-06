Nordmenn pakker koffertene – reiseselskapene jubler

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Innsjekking på flyplasser og tropiske forhold har vært utenkelig for mange nordmenn, helt siden pandemien startet i mars 2020.

I april 2021 var Elias Tafjord i sitt kalde øvingslokale ved Bygdøy allé. Under en samtale med bandet sitt Christopher Quartet, kom de innpå temaet om Italia-turen som aldri hadde blitt noe av.

Dagen etter fant Tafjord billetter til Italia i epost-innboksen sin – uten avbestillingsrett. Da var det bare for Tafjord og bandet å krysse fingrene sine.

LETTET: Nå kan nordmenn endelig dra utenlands igjen. Foto: Tiril Solvang / NRK

– Dette er veldig typisk for dette bandet. Vi er veldig spontane. Nå har vi vært innestengt i Oslo i over et år, så vi tenkte at det ville ordne seg, sier han.

Og det gjorde det. Under pressekonferansen fredag 18. juni kunne regjeringen opplyse om at reiserådet for EØS, Schengen og Storbritannia heves fra og med 5. juli.

– Det er en god følelse, og fint å vite at de 6000 kronene ikke er kastet bort, smiler han.

Dermed pakker Tafjord kofferten. I juli befinner bandet seg i Roma i Italia.

Foto: Tiril Solvang / NRK

– Jeg har savnet å reise veldig mye. Vi musikere har hatt et arbeidsforbud under korona. I en jobb som baserer seg på å reise, er det tungt å sitte hjemme og ikke gjøre noe som helst. Det virker som at verden åpner opp nå, og at vi får dra ut å vise oss fram til andre enn nordmenn, sier Tafjord til NRK.

Systemet krasjet

De ansatte i reisebyrået Apollo hadde samlet seg sammen på Teams for å følge med på pressekonferansen fredag. Det blir en dag de sent vil glemme.

– Allerede underveis i pressekonferansen begynte telefonene å ringe. Vi har ventet på dette. Det var en stor dag, forteller kommunikasjonsansvarlig Beatriz Rivera til NRK.

Denne uken nådde Apollo salgsrekord med sine beste tall helt siden mars 2020. Sammenlignet med uken før, opplevde de en tredobling i salg av reiser.

Mandag var trafikken på nettsidene så stor, at hele systemet til Apollo i Norden krasjet.

– Det er helt tydelig at folk har sittet og ventet. Nå er allerede seks av ti reiser solgt, sier Rivera til NRK.

Kommunikasjonsansvarlig i Apollo, Beatriz Rivera. Foto: Johnny Syversen / Apollo

Helgen etter pressekonferansen kunne SAS glede seg over bookingtall de ikke har sett siden 2019. De gleder seg over at Norge er klare for gjenåpningstrinn 3.

– Vi merket pågang umiddelbart etterpå. Det er svært positive nyheter. Sommersesongen er tradisjonelt den viktigste sesongen for flysesongene. Det ble jubel hos oss på fredag, ble opplyser han.

Likevel har SAS planlagt en flykapasitet på 40 prosent, sammenlignet med en normalsommer. Han ber folk være raske.

– De billigste billettene går først, så man bør være så tidlig ut som man kan. Med lavere kapasitet, er det også færre billetter, sier Eckhoff.

BLE JUBEL: Pressesjef i SAS Jon Eckhoff merket en god stemning rundt seg etter fredagens pressekonferanse. Foto: Tiril Solvang / NRK

Dette er nyheter for reiseglade nordmenn, men også for permitterte arbeiderne.

– Med flere reisende kan vi kalle tilbake flere av våre kolleger til arbeid igjen. Våre kabinansatte og piloter er veldig glade for å komme tilbake og gleder seg veldig til å kunne ønske kundene om bord i våre fly igjen, sier kommunikasjonsrådgiver i Norwegian Eline Skari.

I dagene etter pressekonferansen merket også Norwegian en merkbar økning i bestillinger. Her er det særlig Malaga og Alicante nordmenn velger.

Fortsatt bekymret for delvarianter

Helsedirektoratet minner om at viruset fortsatt spres i Europa. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad ber folk følge med på reiserådene som gjelder i de bestemte landene.

– Vi er fortsatt bekymret for blant annet muterte virusvarianter som finnes i økende grad i Europa. De kan komme til Norge gjennom reiseaktivitet, derfor er det fortsatt viktig å teste folk og ha kontroll på grensene, sier Nakstad til NRK.

Dette vil særlig ha betydning frem til de fleste har fått to vaksinedoser, mener han. Likevel minner Nakstad om at utenlandsreiser som ikke strengt nødvendig, fortsatt er frarådet frem til 1. juli.

Dersom regjeringen kommer til å åpne opp for utenlandsreiser i større grad, får vi vite 4. juli.

Charter-stemning i vente

FINN Reise har også opplevd en markant økning i bestillinger knyttet til utenlandsreiser. Flybestillinger økte med 34 prosent sammenlignet med forrige helg, da nyheten om trinn 3 enda ikke var kjent.

Graf som viser flyreisebestillinger på FINN Reise fra 2019 til 2021. Den nederste grafen viser uketall. Foto: FINN Reise

Pakkereiser og Charterturer steget med 20 prosent, og hotellbookinger utenlands økte med 79 prosent hos FINN Reise.

– Selv om denne helgen her var «all-time high», er de fleste utenlandsreiser lagt seg til etter september. Det er fordi det fremdeles er en del usikkerhet, sier Berge til NRK.

Topp tre mest populære reiser hos Ticket er Gran Canaria, Tenerife og Kreta. De har hatt en jevn økning i reisebestillinger de siste månedene.

I april økte bestillingene med 20 prosent, mens mai økte med 40 prosent. Bestillingene har doblet seg, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, opplyser markeds- og administrasjonssjef Ellen Wolff Andresen.

SAS sine mest populære reisedestinasjonene er Spania, Italia, Hellas og Kroatia.

I Apollo er utelukkende reiser i juli folk har valgt. På listen over mest populære reisedestinasjoner hos reisebyrået finner vi Hellas. Dette har vært nordmenns favoritt over flere år, men i år har det økt ytterligere.

Direktør i FINN Reise, Terje Berge. Foto: FINN Reise

Apollo tror at folk kommer til å returnere til de stedene de allerede har vært. Dette handler om trygghet, men også om solidaritet.

– Mange av våre kunder gleder seg til å reise tilbake for å støtte hotellene og de ansatte man kjenner fra tidligere år, sier Rivera til NRK.