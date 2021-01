Charterland som Hellas og Spania topper fortsatt nordmenns førstevalg for sommerferie i år sammen med skandinaviske land, men bare dersom reiserestriksjonene blir opphevet.

Leder i Virke Reiseliv, Astrid Bergmål sier til NRK at 7 av 10 spurte svarer at koronapandemien påvirker reiseplanene for 2021.

– Vi ser at nordmenn stort sett planlegger ferie i mindre grad i år enn tidligere år, spesielt gjelder dette for første halvdel av året, sier Bergmål.

Mindre penger på ferie

Halvparten av de spurte sier de ikke kommer til å bruke mer penger på ferien i år enn i fjor, faktisk kommer feriebudsjettet til å krympe. En gjennomsnittlig husstand kommer til å bruke i overkant av 35.000 kroner på ferie i år og det er en nedgang fra fjorårets undersøkelse, da gjennomsnittsbudsjettet var 43.050 kroner.

Nordmenn nøler med å planlegge ferier i år, men dersom reiserestriksjonen oppheves er vi klare til å dra på ferie, forklarer Astrid Bergmål i Virke Reiseliv Foto: Virke

– Svært mange av oss holder døra åpen for å justere planene. Både smittesituasjon, avbestillingsmuligheter, vaksine og reiseråd trekker i retning av et ønske om å reise ut av Norge for over halvparten av de spurte, sier Bergmål.

Norge i år også

De fleste av oss ser likevel på Norge som et ferieland i år også. Familieferien er den mest fortrukne og de aller fleste vil ha en aktiv form for ferie. Vestland peker seg ut som feriedestinasjon nummer én om det blir norgesferie i år også.

– Oslo som feriemål går tilbake sammenliknet med 2020 og det er grunn til å tro at smittesituasjonen spiller inn her, forklarer Bergmål.

Ingen vinterferie

Nesten ingen av oss tør å planlegge vinterferie i år. Kun 16 prosent av de spurte sier de planlegger en vinterferie, en nedgang fra i fjor da mange var på skiferie i Italia og Østerrike.

– Det er først når vi kommer over sommeren at vi ser en økning i folks ferieplaner, forklarer Bergmål. Faktisk ser vi en klar økning fra og med høstferien.

Samtidig har nordmenn at stadig større fokus på miljø og bærekraft. Nesten én av fire, 23 prosent, sier at de er mer opptatt av å reise miljøvennlig nå enn før pandemien. Motsatt sier bare 5 prosent at de er mindre opptatt av dette enn tidligere.

– Folk er mer opptatt av å velge reiser som tar hensyn til miljøet og av bærekraft enn før. Dette er en trend som har blitt forsterket under pandemien, avslutter Astrid Bergmål i Virke Reiseliv.