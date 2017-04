Nordmenn lærer kinesere om alternativer til tortur

Mens stastministeren er mer opptatt av å bygge ny tillitt og lage nye handelsavtaler med Kina, er det tre nordmenn som akkurat nå holder foredrag for kinesisk politi om alternativer til tortur.

Og de er invitert til Kina av kinesisk politi.

AVHØRSEKSPERT: Asbjørn Rachlew har vært i Kina tidligere for å snakke om norske avhørsmetoder. Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Asbjørn Rachlew er avhørsekspert og har doktorgrad i justisfeil. Han var med å endre norske avhørsmetoder for drøyt 15 år siden. De siste årene har han fått internasjonal oppmerksomhet for arbeidet sitt.

Sammen med lektor fra Politihøgskolen, Ivar Fahsing og rådgiver i Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, Elisabeth Perioli Bjørnstøl, holder Rachlew foredrag og diskuterer avhørsmetoder med kineserne.

– De har spesifikt sagt de ønsker å vite mer om etiske avhørsmetoder. Om hva det faktisk vil si, og om vi opplever disse metodene som effektive, forteller Ivar Fahsing på telefon fra Kina.

– Vi prøver ikke å belære dem om moral og etikk, men det ligger jo i kortene hva vi mener om tortur og press, i og med at vi er her sammen med Norsk senter for menneskerettigheter. Vi opplever oss som veldig velkomne her, og så langt synes jeg vi har hatt veldig positive faglige diskusjoner.

De diskuterer hvordan tortur og press kan tvinge fram falske tilståelser, og hvordan avhørsmetoder kan sørge for en rettferdig rettssak som tar hensyn til menneskerettighetene.

Ønsket seg mer fra den norske statsministeren

– Mennene våre fikk bare beskjed om å tilstå. "Vi sier hva du skal tilstå, og så tilstår du det." De som ikke tilsto, ble torturert. De måtte ta medikamenter, ble slått, fikk elektriske støt, og andre ting. Dette er vanlig i Kina.

BLE TORTURERT: Li Heping sitter i fengsel og ble ifølge kona Wang Qiaoling torturert fordi han ikke ville tilstå. Foto: Bilde fra Wangs telefon

Wang Qiaoling, som NRK har snakket med i Kina, forteller om mannen sin, Li Heping. Han er menneskerettighetsadvokat, men sitter nå fengslet beskyldt for å undergrave statsmakten.

Wang mener kinesiske myndigheter er opptatt av hva andre land tenker om Kina, og forstår ikke hvorfor statsminister Erna Solberg ikke vil snakke om menneskerettigheter mens hun er på besøk.

AVHØRT MED TORTUR: Tre kinesiske kvinner viser NRK bilder av mennene deres, som sitter fengslet for å undergrave den kinesiske statsmakten med sitt menneskerettighetsarbeid. Wang Qiaoling t.h. Foto: Antonia Cimini

Tilfeldig at besøket er samtidig som statsministerens

Noen vil kanskje tenke at avhørsekspertenes besøk kommer beleilig sammen med statsminister Solbergs besøk, slik at i alle fall noen nordmenn snakker om menneskerettigheter i Kina.

Men det er ikke tilfelle, sier Elisabeth Bjørnstøl i Senter for menneskerettigheter (SMR).

– SMR har gjennom mange år samarbeidet med norsk politi om å undervise i norske avhørsmetoder i Vietnam og Indonesia. Det siste året har også Kina vist interesse for å lære mer om alternative avhørsmetoder, sier Bjørnstøl.

Tidligere har Rachlew og Bjørnstøl vært invitert til Yunnan provinsen for å undervise politiet vest i Kina. Denne gangen er de invitert av People's Public Security University of China.

Dermed er det kun tilfeldigheter som gjør at de nå er der samtidig som statsministeren.

Bjørnstøl er opptatt av at organisasjoner som SMR fritt skal kunne bidra til juridiske reformprosesser i Kina. Men hun mener likevel det er mange menneskerettighetsspørsmål Erna Solberg trygt kan ta opp med kineserne.

– Statsministeren kunne valgt å begynne en dialog om viktige menneskerettighetstemaer som begge land allerede er opptatt av, for eksempel økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i forbindelse med bærekraftsmål og utviklingsspørsmål eller bedrifters samfunnsansvar, sier Bjørnstøl.