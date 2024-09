Nordmenn er sykere enn svensker og dansker

Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Sykefraværet i Norge var på et høyere nivå i 2023 enn før pandemien. Utviklingen skiller seg fra nabolandene vi ofte sammenligner oss med:

Sverige hadde en topp i sykefraværet i 2020 og deretter nedgang i 2021 og 2023.

I Danmark toppet sykefraværet seg i 2022, men falt igjen i 2023.

Seksjonssjef Tonje Køber i SSB forklarer at det er litt uklart hvorfor det er slik.

– Men vi ser det har skjedd noe etter pandemien som gjør at Norges fravær øker mer og ikke kommer tilbake og stabiliserer seg som før pandemien, sier hun.

Sterkt stillingsvern

Hun sier det ikke skyldes at flere grupper med tradisjonelt høyere fravær er i jobb i Norge.

– Norge har ikke høyere sysselsettingsandel for kvinner og eldre enn nabolandene. Tvert imot har Danmark, Sverige og Finland ganske høy sysselsettingsandel. Sverige har faktisk høyere, sier hun.

Seksjonssjef Tonje Køber i Statistisk sentralbyrå. Foto: Hanna Johre / Hanna Johre / NRK

Stillingsvern og sikkerhet rundt å være i jobb tror hun imidlertid kan forklare noe.

– I Sverige og Danmark mister man fortere jobben hvis man har langvarig sykefravær og kommer over i andre velferdsordninger, sier hun.

Men arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) vil ikke rokke ved stillingsvernet i norsk arbeidsliv for å få sykefraværet ned.

– Jeg er usikker på om du blir mer frisk av å miste jobben. Jeg tror det er en veldig styrke for det norske arbeidslivet at vi har et sterkt stillingsvern. Det er ikke aktuelt å lempe på stillingsvernet, sier hun.

Vil få ned sykefraværet

Onsdag kom SSB-tall som viser at sykefraværet i Norge i forrige kvartal i år er det høyeste på 15 år.

Sykefraværet var på 7,1 prosent – det utgjør 10,6 millioner tapte dagsverk.

Brenna er klar på at det haster å få de høye syketallene ned.

– Klarer vi ikke gjøre noe nå, så vil vi kanskje måtte gjøre noe mye mer dramatisk om et tiår eller to. Dette har vi ikke råd til over tid, sier Brenna.

– Men de greier det i Sverige og Danmark. Hvorfor greier vi det ikke i Norge?

– Det er sammensatt og ikke helt enkelt å finne svar på. Jeg er mest urolig for at fraværet øker mest blant de yngste med psykisk helse som begrunnelsen, og at langtidsfraværet øker. Det må vi få bukt med, svarer hun.