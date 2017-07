Nordmenn er mindre redde for klimaendringer

Nesten åtte av ti deltakere i undersøkelsen – som er gjennomført i ti europeiske land – frykter konsekvensene av klimaendringene, som issmelting, flom, at havet stiger og mer ekstremvær, ifølge forskning.no.

Nesten hver femte innbygger mener at klimaendringer er det mest alvorlige problemet verden står overfor. Italienere er mest bekymret. Kvinner og eldre mennesker uroer seg mer enn menn og yngre. Også folk som bor langs kysten, er mer engstelige.

Deltakerne ble spurt om hva de tror er årsaken til klimaendringene Foto: PB09

Undersøkelsen viser samtidig at nordmenn er bekymrer seg mindre for slike klimarelaterte endringer, enn for eksempel irer, nederlendere, spanjoler og tyskere, men sier ingenting om hvor store forskjellene er mellom de forskjellige landene.

Tusen personer i Norge, Nederland, Storbritannia, Irland, Estland, Frankrike, Tyskland, Tsjekkia, Italia, Spania har deltatt i undersøkelsen, som ble gjennomført av markedsanalysebyrået TNS Opinion i 2011.

De aller fleste tror klimaet blir påvirket av menneskelig aktivitet – også her i landet – men undersøkelsen viser at Norge er landet hvor nest flest innbyggere tror at årsakene til klimaendringene er helt eller hovedsakelig naturlige.