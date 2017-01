– Norge har vært et av landene med lavest forekomst av resistente bakterier i verden, men presset utenfra øker ganske kraftig, sier resistens- og smitteverforsker Petter Elstrøm fra Folkehelseinstituttet.

Tirsdag skrev NRK at pasienter med antibiotikaresistente bakterier på norske sykehus har økt, og fører til plassmangel og flere korridorpasienter.

– Når vi er ute og reiser blir vi lettere smittet av resistente bakterier, og tar de med oss hjem igjen, forklarer Elstrøm.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

De resistente bakteriene kan deretter smitte videre til kjærester og nær familie, eller andre pasienter, dersom utenlandsfareren havner på sykehus i hjemlandet.

Mer press på sykehusene gjør også at det blir vanskeligere å oppdage andre pasienter som er smittet av resistente bakterier.

– Norsk smittevern har vært veldig effektivt fram til nå, men det er jo grenser for hvor lenge vi klarer å opprettholde så gode tiltak når antallet pasienter med resistente bakterier blir større, sier Elstrøm.

Ap vil stramme inn på utenlandsbehandling

I 2014 innvilget norske myndigheter 8165 søknader fra nordmenn som ønsket støtte til helsetjenester i utlandet, ifølge Helsedirektoratets nøkkeltall.

– Det er en utfordring at enkelte reiser utelukkende for å bli behandlet på utenlandske sykehus, med stor risiko for å ta med seg resistente bakterier hjem, sier helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Torgeir Micaelsen.

Ifølge Micaelsen bør regelverket, som tillater at norske pasienter kan få dekket utgiftene sine når de lar seg behandle på utenlandske sykehus, strammes inn.

– Det enkeltpasienter gjør i utlandet påvirker også norske pasienter på norske sykehus. Da mener jeg vi må bruke kraftigere virkemidler enn det regjeringa så langt har vært villig til å bruke, sier helsepolitisk talmann i Ap, Torgeir Micaelsen. Foto: Siv Sandvik / NRK

– Det enkeltpasienter gjør i utlandet påvirker også norske pasienter på norske sykehus. Da mener jeg vi må bruke kraftigere virkemidler enn det regjeringa så langt har vært villig til å bruke.

Ifølge Ap bør helsemyndighetene også vurdere strengere kontroll av pasienter som kan ha tatt med seg bakterier hjem.

– Pasienter som selv velger å reise ut bør få bedre informasjon og advarsel om hva slags farer de både kan påføre seg selv og andre, sier Micaelsen.

Les mer: En av tre pasienter som får antibiotika ble syke på sykehuset

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Et kollektivt ansvar

Også Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, støtter forslaget om å redusere pasientreiser til utlandet, som betales av staten.

Også Kjersti Toppe i Senterpartiet støtter forslaget om å innskrenke antallet pasientreiser til utlandet, som betales av staten. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Hun mener i likhet med Arbeiderpartiet at regjeringen ikke gjør nok for å bekjempe den alvorlige trusselen om antibiotikaresistens, på tross av at regjeringen har lansert en handlingsplan om antibiotikaresistens og at nye sykehus bygges med flere enkeltrom.

– Dette var også en trussel da dere satt i regjering. Gjorde dere nok?

– Nei, vi gjorde heller ikke nok når vi ser hvordan utviklinga har blitt. Dette er et kollektivt ansvar. Flere regjeringer har ansvar, men her og nå er det Høyre som sitter med ansvaret, sier Toppe.