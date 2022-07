Nordmenn ble vitner til blodig slagsmål etter fotballkamp: – Tok aldri slutt

Det var etter at en fotballkamp ble avgjort på en straffesparkkonkurranse fredag ettermiddag at bråket brøt ut. Kampen var mellom ungdomslag fra USA og Frankrike, og da det laget fra USA feiret seieren, tok franskmennene ut frustrasjonen på motstanderne.

Det brøt ut en stor og blodig slåsskamp, bekrefter politiet til svenske Expressen. En person ble slått under slagsmålet og fikk lettere skader.

– Flere personer har rømt fra stedet. Politiets arbeid fortsetter, sier Anna Göransson til avisen.

Norske Jan Ove Årsæther ble vitne til dramaet på Gothia som utspant seg etter en fotballkamp forut for kampen datteren hans skulle spille for Arna-Bjørnar fra Bergen.

– Det er ikke helt uvanlig med knuffing etter en kamp, men den kraften og aggressiviteten bare fortsatte selv om voksne grep inn. Og slik jeg ser det var de franske lederne helt passive og tafatte, sier Årsæther.

– Fikk både spark og slag

Årsæther forteller at spesielt to gutter på det franske laget var pådrivere og klarte å samle laget for å løpe etter amerikanere.

– Vi var veldig sjokkerte over at det aldri tok slutt, og at spillerne løp hundrevis av meter etter amerikanerne som prøvde å trekke seg unna mot en T-banestasjon, sier Årsæther.

Politiet var raskt på plass på stadion i Göteborg. Foto: JAN OVE ÅRSÆTHER

Både spillere, ledere og andre som tilfeldigvis stod i veien ble rammet. Også ledere på det svenske laget Smedby, som Arna Bjørnar skulle møte, ble innblandet

– En kraftig svensk leder for Smedby gikk imellom. Han fikk både spark og slag, sier Årsæther.

Han forteller at de franske spillerne til slutt ble låst inne i en garderobe av politiet.

Foreldre også angrepet

Et vitne som Göteborgs-Posten har snakket med sier at også foreldrene til vinnerlaget ble angrepet.

– Det hører ikke hjemme her. Det er forferdelig. Det er foreldre som gråter og blir sparket i ansiktet. De kan ikke gjøre noe, sier vitnet.

Det gikk hett for seg etter kampen. Foto: Jan Ove Årsæther

Vitnet er tilknyttet det amerikanske laget.

– Spillerne og foreldrene våre har blitt skadet. Noen få ungdommer som ble skadet og en forelder som trengte sting, sier vitnet.

Gothia Cup spilles hvert år i Göteborg, og er en av verdens største turneringer. Hvert år deltar rundt 1700 lag fra 80 nasjoner, og flere norske lag deltar hvert år.